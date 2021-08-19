ФК «Слуцк» сыграет дома против ФК «Витебск». Прогноз на матч

В пятницу, 20 августа, в рамках 20-го тура чемпионата Беларуси по футболу ФК «Слуцк» принимает дома ФК «Витебск». Начало игры в 18.00. Матч пройдёт на стадионе «Городской».

Традиционно накануне матча «Кур'ер» делает свой прогноз на игру.

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ФК «Слуцк». Случчане в последнем туре одержали победу на выезде над жо­динским «Торпедо-БелАЗ» (1:0). Эта победа позволила «бело-синим» немного отда­литься от зоны переходных матчей, в которой на данный момент находится мозырская «Славия». Сейчас разница между «Слуцком» и «Славией» в четыре очка, и впереди по ка­лендарю их очное противостояние. Поэтому всё может поменяться в одночасье, и «Слуцку» нужно набирать очки в предстоящих двух турах, чтобы избавить себя от «валидольной» концовки сезона.

Но вернёмся к матчу с «Витебском». В первом круге команды между собой сыграли по нулям. В предстоящем матче из-за травм под вопросом участие двух игроков «Слуцка» — полузащитника Сергея Глебко и нападающего Кирилла Вергейчика.

ФК «Витебск». «Северяне» распола­гаются на 8-й строчке в турнирной таблице и являются крепкими середняками в высшей лиге. Хотя последние игры команда провела не столь удачно, кадро­вых потерь у «Витебска» нет. Глав­ный тренер коман­ды должен выпустить на поле оптимальный состав.

Ожидание от матча. В предстоящем матче явного фаворита нет, но «Кур'ер» предположит, что победу «Слуцку» добыть будет тяжело. Прогноз на матч — фора «Витебска» 0.