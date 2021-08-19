Бассейн, фонтан… В Солигорске достраивается новый детсад для детей шахтёров (фото)

Владимир Амельченя
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Бассейн, фонтан... В Солигорске достраивается новый детский сад для шахтёров (фото), Слуцк
Так выглядит главный фасад. Фотографии: Владимир Амельченя

В микрорайоне № 21 Солигорска, который сам полным ходом застраивается и заселяется молодыми семьями, строители возводят новый детский сад.

Детсад рассчитан на 330 мест, будут организованы 13 групп для детей от 2 до 7 лет.

Бассейн, фонтан... В Солигорске достраивается новый детский сад для шахтёров (фото), Слуцк
Во дворе детсада будет свой фонтан
В новом дошкольном учреждении будет установлено самое современное оборудование, здесь будут бассейн, отдельные комнаты для игр, отдыха, обучения и лечения.
Бассейн, фонтан... В Солигорске достраивается новый детский сад для шахтёров (фото), Слуцк
Идёт строительство бассейна
Бассейн, фонтан... В Солигорске достраивается новый детский сад для шахтёров (фото), Слуцк
Монтаж оборудования для кухни детсада
Детсад планировалось сдать в эксплуатацию к началу учебного года, но, судя по ещё невыполненным объёмам работ, сроки немного сдвигаются.

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Бассейн, фонтан... В Солигорске достраивается новый детский сад для шахтёров (фото), Слуцк Бассейн, фонтан... В Солигорске достраивается новый детский сад для шахтёров (фото), Слуцк

Чтобы зачислить ребёнка в будущий детский сад, нужно одно обязательное условие: один из родителей должен работать на «Беларуськалии».

Бассейн, фонтан... В Солигорске достраивается новый детский сад для шахтёров (фото), Слуцк Бассейн, фонтан... В Солигорске достраивается новый детский сад для шахтёров (фото), Слуцк

Бассейн, фонтан... В Солигорске достраивается новый детский сад для шахтёров (фото), Слуцк
Так выглядит новостройка с высоты
Бассейн, фонтан... В Солигорске достраивается новый детский сад для шахтёров (фото), Слуцк
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