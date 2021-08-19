Бассейн, фонтан… В Солигорске достраивается новый детсад для детей шахтёров (фото)

В микрорайоне № 21 Солигорска, который сам полным ходом застраивается и заселяется молодыми семьями, строители возводят новый детский сад.

Детсад рассчитан на 330 мест, будут организованы 13 групп для детей от 2 до 7 лет. В новом дошкольном учреждении будет установлено самое современное оборудование, здесь будут бассейн, отдельные комнаты для игр, отдыха, обучения и лечения. Детсад планировалось сдать в эксплуатацию к началу учебного года, но, судя по ещё невыполненным объёмам работ, сроки немного сдвигаются.

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Чтобы зачислить ребёнка в будущий детский сад, нужно одно обязательное условие: один из родителей должен работать на «Беларуськалии».