У сотрудников информационной компании БелаПАН утром 18 августа прошли обыски, сообщает БАЖ. Сайт БелаПАН перестал открываться. Три сотрудника водворены в ИВС на Окрестина.

Бухгалтер БелаПАН Екатерина Боева находится в ИВС на Окрестина. Она проходит подозреваемой по части 1 статьи 342 УК РБ (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

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Бывший директор БелаПАН Дмитрий Новожилов также водворён в ИВС.

В квартире директора БелаПАН Ирины Левшиной прошёл обыск. После чего её отвезли в офис БелаПАН для проведения обыска там. Левшина находится на Окрестина.

К корреспонденту БелаПАН Захару Щербакову пришли с обыском в 7 утра. Примерно через 2 часа обыск закончился. У журналиста изъяли ноутбук, телефон и флешки. Затем Щербакова повезли в офис «Белтелекома» на улице Захарова, 55 — там находится хостинг-площадка (Международный центр коммутации). В присутствии журналиста изъяли сервер БелаПАН. После был допрос в УСК. Щербакова отпустили с подпиской о неразглашении.

У заместителя главного редактора БелаПАН Александра Зайцева в ходе обыска изъята техника, он не задержан. Забрали мобильный телефон, жёсткий диск компьютера, старый планшет, а также редакционное удостоверение и несколько визиток. Александр Зайцев не задержан, но подписал обязательство о явке. Его процессуальный статус ему не пояснили.

У журналистки БелаПАН Ирины Турчиной дома был обыск. Изъяли все цифровые носители — компьютер, мобильный телефон, флешки, диктофон и блокнот. После обыска повезли на допрос. Взяли подписку о неразглашении и отпустили. Сообщается, что забрали телефон. Турчина находится в статусе свидетеля по уголовному делу.