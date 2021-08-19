«„Мелкий“ вор будет поставлен на учёт». Слуцкая милиция рассказала, что тебе грозит, если ты украл на поле кукурузу

Александр Семенович, заместитель начальника Слуцкого РОВД — начальник милиции общественной безопасности, рассказал «Кур'еру», какая ответственность грозит взрослым и детям, которые воруют кукурузу с «колхозных» полей.

«Продавать сельскохозяйственную продукцию имеют право люди, которые её самостоятельно выращивают, — говорит Александр Семенович, — и имеют справку из сельисполкома о том, что у них на личном подворье растут те культуры, которыми они торгуют. Продавать они имеют право в установленных местах. Например, на мини-рынках.

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Чтобы продавать кукурузу, тоже должна быть такая справка. Если справки нет, значит, человек торгует незаконно.

Если человек ворует кукурузу, которая принадлежит сельскохозяйственному предприятию, — это мелкое хищение, предусмотренное статьёй 11.1 Административного кодекса.

Оно влечёт наложение штрафа от 2 до 30 базовых величин, или общественные работы, или административный арест. Если милиция выявила факт хищения, то лицо, которое идёт с мешком кукурузы, привлекается к ответственности по этой статье.

Дети несут ответственность за мелкое хищение с 14-ти лет. Если ребёнку ещё не исполнилось 14, его родители могут привлекаться к ответственности по статье 10.3, часть 1 КоАП («Невыполнение обязанностей по воспитанию детей»). Но такое происходит, только если выясняется, что родители действительно не заботятся о детях, они голодные, дома беспорядок.

А если родители адекватные, а ребёнок пошёл и нарвал чужой кукурузы, информация просто направляется в комиссию по делам несовершеннолетних. Она там рассматривается. И, возможно, «мелкий» вор будет поставлен на учёт. С ним будут проводить профилактическую работу".