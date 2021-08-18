Почему закрываются торговые сети в Беларуси? Что будет с «Еврооптом» и надолго ли пришёл OZON

В нынешнем году в стране прекратили работу несколько торговых сетей: Bigzz, «Копилка», «Домашний». Пошли разговоры о трудностях в работе торговой сети «Евроопт». Но не всё так печально, есть и хорошие примеры, пишет Sputnik.by.

В этом году в ретейле чётко прослеживается ситуация, когда относительно небольшие торговые сети закрываются, а на их место приходят крупные игроки.

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Всё началось с Bigzz. Группа компаний «Баниар», которой руководит семья Лукомских, приняла решение сократить торговый бизнес.

Так в начале года прекратили существование сети Bigzz и «Копилка». Пустующие торговые помещения мгновенно заняли конкуренты — «Соседи», «Гиппо» и «Евроопт».

Та же история с магазинами «Домашний». В феврале 2021 года некоторые поставщики начали жаловаться, что ретейлер не гасит долги. Чтобы рассчитаться с задолженностью, Иван Березовский, владелец сети «Домашний», стал закрывать некоторые магазины. А в торговом бизнесе началась реорганизация. В итоге к Березовскому пришли силовики, только тот успел покинуть страну. Возбуждено уголовное дело по ст. 209 УК РБ (мошенничество). Почти все юридические лица сети «Домашний» были закрыты. Часть помещений, где работали магазины, были проданы «Соседям», а также «Евроопту».

Что вообще происходит в белорусском ретейле? Почему в ближайшей перспективе эксперты прогнозируют закрытие почти всех гипермаркетов? Будущее — за торговлей в интернете?

Следующий — ProStore?

Волна закрытий затронула не только Bigzz, «Копилку» и «Домашний». Эксперты убеждены: в скором времени уйдёт в историю и сеть ProStore.

Эта сеть ранее была тесно связана с компанией «Трайпл» и семьёй небезызвестного Юрия Чижа. Из-за проблем с финансами прежние владельцы ещё пять лет назад передали магазины ProStore банкам по договору обратного лизинга.

Так ProStore вместе с ТЦ в Чижовке и Шабанах отошли Беларусбанку. ТЦ «Арена-Сити» на проспекте Победителей забрал Белагропромбанк, а ProStore в Каменной Горке и в Малиновке — БПС-Сбербанк.

Но даже такие меры никак не изменили финансовое положение дел в группе компаний «Трайпл». Банки стали продавать ТЦ вместе с имеющимися там гипермаркетами ProStore. Вскоре на Партизанском проспекте и улице Уборевича в Чижовке появились магазины Green.

После очередь дошла до комплекса «Арена-Сити». Там магазин ProStore также сменил Green.

В этом году «Табак-инвест» бизнесмена Павла Топузидиса приобрёл у БПС-Сбербанка комплекс «Горка Дом» в районе Каменная Горка.

«По данным консалтинговой компании Colliers, весь торговый комплекс „Горка Дом“ был продан „Табак-инвесту“ за 16,9 млн долларов. За торговые площади, где работает только ProStore, отдано 6,34 млн долларов», — сказал Sputnik Сергей Скороход, руководитель проекта BelRetail.by.

По его словам, сделка завершена, и, вероятнее всего, вместо ProStore в Каменной Горке откроется магазин «Корона».

«Непростая история с торговой сетью ProStore длится несколько лет, там ситуация, которая не похожа на ситуацию Bigzz и „Домашний“», — отметил Скороход.

Продадут ли торговую сеть «Евроопт»?

В этом месяце многие СМИ облетела информация о том, что у «Евроопта» есть финансовые трудности и этот ретейлер ведёт переговоры о продаже магазинов и собственности российской торговой сети «Магнит».

Ретейлер «Магнит» сообщил, что переговоров о покупке «Евроопта» в Беларуси они не ведут. Компания «Евроторг» (около 1000 магазинов по стране) также опровергла подобные заявления. «Мы не ведём никаких переговоров на тему продажи сети наших магазинов, и слухи на эту тему не соответствуют действительности. Компания органично развивается и имеет устойчивое финансовое положение, что подтверждается оценкой международных рейтинговых агентств», — говорится в опубликованном ответе ООО «Евроторг».

Однако финансовые показатели «Евроторга» за прошлый год сильно просели. За 2020 год чистый убыток составил 161,8 млн рублей, тогда как в 2019 году компания получила более 53 млн рублей чистой прибыли, следует из её отчётности.

«Проблема у „Евроопта“ в том, что там огромное количество объектов. И первый сигнал о трудностях в сети был тогда, когда они сократили ассортимент в е-доставке. Однако утверждать, что компанию продадут, пока не приходится. Но всё возможно. Прежде всего, покупка может быть с какой-то российской стороны», — отмечает руководитель проекта BelRetail.by.

Суровый МАРТ

В пример эксперт привёл историю с сетью «Светофор». Этому ретейлеру прочили большое будущее в Беларуси. Пока не вмешался МАРТ.

«Пару остановок работы магазинов по решению МАРТ из-за несоблюдения ассортиментного белорусского перечня и санитарных правил — и всё. Никакой революции они не сделали. И в других случаях этого тоже не будет. Возможно, будут интересные российские наработки в плане торговли, в плане управления ассортиментом, логистики, объёмов», — подчеркнул эксперт.

Не нужно забывать и про ограничения в доле присутствия на рынке. К примеру, одна торговая сеть не может превышать пороговое значение в 20%. Больше нишу не займёшь, иначе вмешается тот же МАРТ.

«В регионах у „Евроопта“ та же ситуация, доля у них почти 20%. Развиваться приходится только за счёт доставки», — подчеркнул руководитель BelRetail.by.

Маркетплейсы — наше всё?

Чтобы товары продавать в сети Интернет — необязательно создавать сайт. Для онлайн-ретейлеров есть уже готовые так называемые маркетплейсы.

Такие онлайн-площадки берут на себя расходы по рекламе и продвижению товаров, привлекают покупателей. Сам продавец только регистрируется на платформе и выкладывает туда ассортимент товара.

Одна из крупнейших российских e-commercе-площадок Ozon несколько лет работает в Беларуси. Но до сих пор пользовалась услугами локальных курьерских служб, из-за чего срок доставки занимал неделю.

В мае 2021 года Ozon зарегистрировала в Беларуси юридическое лицо ООО «Озон Рокет Бел». Эта компания создавалась, чтобы расширять бизнес на территории республики.

С июня 2021-го маркетплейс Ozon начал сотрудничать с «Белпочтой». Средний сок доставки теперь составляет три дня, курьеры привозят товар и на дом.

Ozon пришёл надолго

Всё это говорит о том, что e-commercе-площадка пришла в страну всерьёз и надолго. И это ещё один конкурент стационарным торговым сетям. Ведь в интернете можно купить всё — от бытовой химии до продуктов питания. И ассортиментный перечень порой выше, нежели выбор в обычном магазине. Кроме того, Ozon начинает обратный процесс — экспорт белорусских товаров планируется в Россию и другие страны. А это уже интересы не только предпринимателей и производителей, но и государства.

«Тема маркетплейсов постоянно в тренде. По всем прогнозам, они займут лидирующие позиции во всех странах. У Ozon к тому же достаточно средств. И приход сюда приведёт к увеличению конкуренции. А значит, следует ожидать улучшения качества работы аналогичных белорусских сервисов», — отметил специалист в области ретейла.

Планы Сбербанка

Ещё одним конкурентом для торговых сетей может стать Сбербанк. Он не первый год внедряет в России свою экосистему: сервисы для клиентов на все случаи жизни — от покупки продуктов до передвижения по городу.

Планы на Беларусь у «Сбера» — амбициозные. В июне этого года представитель банка сообщил, что они идут развивать экосистему в нашей республике через свою дочку — БПС-Банк.

«Банковские сервисы, также будет определённый набор проектов по доставке еды, это может быть e-grocery — продажа товаров повседневного спроса в сети. Сервисы развлекательного плана, и все через единую платформу», — отмечает Скороход.

Пока идёт этап программирования, о более конкретных сроках выхода на белорусский рынок экосистемы в Сбербанке обещают рассказать позже.

Алкомаркеты — перспективная ниша

В последнее время в Беларуси получили распространение алкомаркеты. Эти небольшие специализированные магазины у дома — новый тренд.

Сети «Три лося», «Семь пятниц». Серьёзно на эту нишу смотрит и «Белтаможсервис», который открыл в стране 35 магазинов у дома с широким ассортиментом алкоголя.

Причём акцент делается на качественное спиртное: виски, коньяки, вина. В таких магазинах реализуют не только алкоголь. Есть и другие товарные группы, в том числе и хлеб, некоторые молочные продукты.

«Это очень интересный формат магазинов, его также заимствуют у России, там он развивается давно, у нас только начинает», — отмечает представитель BelRetail.by.

Гипермаркеты закроются?

Развитие интернет-торговли также побуждает крупных ретейлеров постепенно налаживать торговлю через онлайн-сервисы. Однако говорить о том, что все торговые сети исчезнут в скором времени, не приходится. Но уже сейчас менее рискованными в плане вложений капитала, а также ведения бизнеса являются сети магазинов у дома. Ниша эта пока полностью не занята в Беларуси.

Собственно, на этом нужно концентрироваться игрокам в сфере ретейла и готовиться к ещё более серьёзной конкуренции со стороны маркетплейс-площадок.

Прогноз по ретейлу — негативный

В целом экономисты сходятся в том, что прогноз развития отрасли по стране на ближайший год негативный.

«Доходы населения падают. Товарооборот розничный не будет расти. Потому что доходы торговых компаний зависят от доходов покупателей. Больше денег у населения — больше прибыли у ретейла. И наоборот», — заявил Сергей Скороход.

По его мнению, белорусская экономика на данный момент держится на плаву, потому что внешняя конъюнктура цен складывается неплохая.

«От экспорта Беларусь получает неплохой доход. Но есть многочисленные прогнозы и утверждения, что все это будет длиться недолго», — подчеркнул он.

Соответственно, не исключён риск падения рубля и роста потребительских цен, что оптимизма в нынешней ситуации никак не прибавляет.

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