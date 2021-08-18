Топ электромобилей из США в Беларуси: где купить

Практически каждый крупный мировой автопроизводитель имеет в своем модельном ряду хотя бы один электрокар. Это безусловный тренд современности. Даже Ford Mustang из классического маслкара в своей электрической версии превратился в кроссовер — Ford Mustang Mach-E.

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Но это — премиальный автомобиль, который может позволить себе далеко не каждый. Какие же бюджетные EV из США можно купить в Беларуси? И главное — где их купить выгодно?

NISSAN LEAF

Один из самых успешно продаваемых электромобилей в мире. Имеет хороший запас хода, которого достаточно для ежедневных поездок по городу. Свежие версии от 2019 года дадут вам возможность перемещаться по стране без дополнительного заряда.

Машина довольно просторная, что называется семейная. Для пикников выходного дня — как раз то, что нужно.

KIA SOUL EV

Если большинство «электричек» имеют плавные и обтекаемые линии, то этот автомобиль на их фоне выглядит довольно агрессивно. И этим заслуживает любовь тысяч своих фанатов.

Салон этого электрокара — эргономичный и сверхкомфортный. Новые версии 2019−2020 годов имеют меньший запас хода, чем аналогичные у Nissan Leaf, но в то же время они и более бюджетны.

FIAT 500 E

Эта малютка претендует на звание самого милого и компактного электромобиля. На нем удобно парковаться у любого городского ТЦ. Он имеет яркий и броский дизайн и не производит никаких выхлопов. Стоит совсем недорого и в среднем проезжает на одном заряде 140 км. Можно ли придумать более подходящее авто для городской жизни?

Заказать подержанный Fiat 500 E с хорошим пробегом вы можете в AMERICA MOTORS. Оставьте заявку на сайте компании — и эксперты в течение часа пришлют вам варианты машин с ведущих аукционов США.

TESLA MODEL 3

Это первая «народная» модель Теслы — и самая доступная из всех. Да, стоит она на порядок больше Nissan Leaf и Kia Soul. Но те преимущества, которые вы получаете с покупкой этой машины, окупаются с лихвой:

технологичность;

безопасность;

надежность;

премиальность;

«дальнобойность» — солидный запас хода;

К тому же это просто стильный и красивый автомобиль, который приковывает взгляды на светофорах. Станьте частью всемирного сообщества тех, кто заботится об окружающей среде. Подобрать электромобиль Tesla из Штатов в Минске можно на сайте AMERICA MOTORS!

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