«Походили в окопах и посмотрели на ДОТы». Как провела это лето 12-летняя случчанка Катя Ковалёва

Пришло первое сочинение на конкурс «Кур'ера» «Как я провёл это лето». Его прислала 12-летняя Катя Ковалёва, семиклассница из СШ № 5. Почитайте, как сейчас дети проводят свои летние каникулы.
«Походили в окопах и посмотрели на ДОТы»
«Это лето я провела хорошо. Я успела съездить в лагерь и к бабушке.
Лагерь назывался «Туристёнок». В лагере мы ездили на много экскурсий, на разные мероприятия по всей территории Беларуси. Сначала мы поехали в Мирский замок, там было очень много ступенек. Чем выше мы поднимались, тем красивее был вид.
Потом мы поехали в Солигорск, там было мероприятие, мы бегали по станциям и выполняли задания, за них нам давали марки. А чуть позже мы поехали на «Линию Сталина», там мы узнали о старой границе нашей страны. Походили в окопах и посмотрели на ДОТы. Мы видели ракеты, танки и машины войны.
Остальное время я провела не так насыщенно. Купалась, загорала и отдыхала. Рассказывать больше нечего. Поэтому на этой ноте я закончу своё сочинение. Надеюсь, вам оно понравилось".
Мы приглашаем и других школьников поучаствовать в нашем конкурсе. Автор лучшего сочинения по мнению редакции получит в подарок фирменный рюкзак «Кур'ера». Если у вас есть знакомые, кому это может быть интересно, поделитесь с ними этой информацией.
- До 23 августа присылайте свои сочинения на почту vika@kurjer.info или на (+375 33) 318 99 30 (Viber).
- В своём сочинении расскажите, как провели это лето, какие впечатления остались от каникул, что успели сделать, а что нет, какое настроение у вас на предстоящий учебный год.
- Сопроводите своё письмо летними фотографиями и контактами для обратной связи: имя, фамилия, возраст, номер школы, класса и номер телефона.
РАНЕЕ. Конкурс «Кур'ера». Расскажи, как ты провёл лето, и выиграй рюкзак к школе