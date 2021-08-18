«Походили в окопах и посмотрели на ДОТы». Как провела это лето 12-летняя случчанка Катя Ковалёва

Пришло первое сочинение на конкурс «Кур'ера» «Как я провёл это лето». Его прислала 12-летняя Катя Ковалёва, семиклассница из СШ № 5. Почитайте, как сейчас дети проводят свои летние каникулы.

«Походили в окопах и посмотрели на ДОТы»

«Это лето я провела хорошо. Я успела съездить в лагерь и к бабушке.

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Лагерь назывался «Туристёнок». В лагере мы ездили на много экскурсий, на разные мероприятия по всей территории Беларуси. Сначала мы поехали в Мирский замок, там было очень много ступенек. Чем выше мы поднимались, тем красивее был вид.

Потом мы поехали в Солигорск, там было мероприятие, мы бегали по станциям и выполняли задания, за них нам давали марки. А чуть позже мы поехали на «Линию Сталина», там мы узнали о старой границе нашей страны. Походили в окопах и посмотрели на ДОТы. Мы видели ракеты, танки и машины войны.

Остальное время я провела не так насыщенно. Купалась, загорала и отдыхала. Рассказывать больше нечего. Поэтому на этой ноте я закончу своё сочинение. Надеюсь, вам оно понравилось".

Мы приглашаем и других школьников поучаствовать в нашем конкурсе Автор лучшего сочинения по мнению редакции получит в подарок фирменный рюкзак «Кур'ера». Если у вас есть знакомые, кому это может быть интересно, поделитесь с ними этой информацией.

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