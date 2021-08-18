«Мы всегда и везде вместе»: семья из Стародорожского района превратила свой дом в райский уголок

Александр и Светлана Гуринович из агрогородка Залужье Стародорожского района — пенсионеры. Они украшают дом своими руками, по-хозяйски относятся к каждому клочку земли, где всё ухожено и оформлено со вкусом, пишут «Навіны Старадарожчыны».

Светлана занимается цветами, а Александр не выпускает из рук инструменты. У супругов много общих интересов, они понимают друг друга с полувзгляда. Тёплые и нежные чувства несут в душе вот уже 46 лет.

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— Целая зима ушла на украшение всех окон. Я мастерю зимами: одна ушла на то, чтобы сделать беседку, вторая — чтобы сложить печь, третья — сварить качели. Весной устанавливаю всё это в нашем райском уголке. Каждый год появляется что-то новое, — рассказал Александр. — Георгины, розы, гортензии, сальвия, астры, петуньи, гладиолусы… Каждый цветок — моя гордость, — говорит Светлана, показывая свой «ботанический сад». — Сколько себя помню, столько занимаюсь цветами. Помню, ещё в 60-е годы ехали сельчане на конях на «Дожинки» и обязательно к нам заезжали за цветами, чтобы украсить дуговую упряжь. Цветы всегда радуют глаз и настроение поднимают. Только в эту зиму розы подморозило. В прошлые годы приходилось срезать ветки плодовых деревьев, такие высокие они были. Сад с деревьями в усадьбе небольшой, но очень красивый. Здесь же яркая и просторная беседка, где супруги начинают свой день с чашечки кофе. Потом перебираются на качели (когда-то они были железными кроватями) и обсуждают, чем будут заниматься.

Особое место в зоне отдыха занимает печь, где хозяева для детей и внуков любят готовить шашлыки на мангале и варить ароматную уху. Кстати, уха всегда только из рыбы, пойманной собственноручно. Гуриновичи просто не могут жить без рыбалки.

— Как ушли на пенсию, рыбалка стала неотъемлемой частью нашей жизни. Объехали все водоёмы района. Я иногда ещё и больше наловлю, чем муж, — делится Светлана. — За лето наловим карасей, плотвы, щук — не сосчитать. За раз может на крючок попасть с десяток щук. Вот это драйв, как молодёжь говорит. На природе — красота. Лисы, лоси, зайцы, лебеди, утки — всех лесных и водных обитателей увидим. Съезжаем на рыбалку и про все проблемы и недуги забываем. Там набираемся здоровья. О лете вспоминаем зимой, когда открываем рыбные консервы. Их мы тоже делаем сами с помощью автоклава. Очень их любят дети и внуки. Александра без лишней скромности можно назвать местным Кулибиным. Он и в механизации ас. Теперь у них 40 соток земли, было и больше — 70. Держали по трое свиней. Сегодня молоко даёт коза Нюра, которая гуляет на лугу со своими детками Белкой и Жорой. Не переводится в хозяйстве куриное яйцо и мясо.

В своём селе люди они известные. У Светланы в трудовой книге всего две записи: заведующий магазином и начальник отделения почтовой связи.

Александр начинал культработником, потом был учителем музыки и пения в местной школе, 25 лет поднимал животноводство, работая заведующим свинотоварной фермой. Супруги вырастили двух дочерей и сына, которые подарили пятерых внуков. Они каждое лето приезжают к бабушке и дедушке. Особенно любят бабушкины пироги и блины.

— Мы всегда и везде вместе, — признаются муж и жена. — Да и путешествовать далеко от своего дома не хотим. Если надо, то ненадолго. Приедем обратно — и бегом к колодцу, чтобы напиться нашей водицы.