«Я же их детей и внуков учил! Так что мне сейчас?! Мстить?» Случчанин о судьбе репрессированного деда и о тех, кто его оклеветал

Всё началось в 30-е годы прошлого века. Ночью в деревню приехал чёрный воронок, и моего деда арестовали и увезли в Слуцк. Зачем и за что, никто не объяснял.

Прошло несколько месяцев, и вот однажды к нам пришла женщина из деревни Сороги. Она рассказала, что была в лесу и слышала последние слова деда перед расстрелом: «Людзi, хто чуе, перадайце! Мяне забiваюць!» В каком она была состоянии, только догадываешься. Так мы узнали о его гибели.

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Оцените цинизм власти: пришла бумага, что деду дали 10 лет лагерей. Можно сказать, что нам повезло. Узнали правду.

Бабулю сослали на три года. Детей, в том числе и моего отца, разобрала родня. Воссоединились только незадолго до войны.

Когда началась война и пришли немцы, родные не озлобились на советскую власть, хотя и было за что. Дядя (старший брат отца) ушёл в партизаны конным разведчиком и потом погиб в феврале 1945 года в Польше. В 1959-м пришла бумага о реабилитации деда «За отсутствием состава преступления». Где-то до сих пор хранится. Шли годы… Отец окончил институт и всю жизнь учил детей в школе. И вот канул в Лету «великий, могучий Советский Союз».

Бате всю жизнь не давала покоя мысль узнать всё о своём отце. Наконец, открылись архивы КГБ (правда, ненадолго). Помню этот день, когда отец приехал и взял бутылку водки. Они с мамой долго сидели и говорили. Меня прогнали, но я кое-что подслушал. Помню слова отца: «А я же их детей и внуков учил! Так что мне сейчас?! Мстить?»

Через годы я узнал всё. Донос на деда написали сосед и ещё один мелкий колхозный начальничек. Как там было, не знаю. Может, дед дал по морде или свиньи залезли в соседский огород, а может, и ругнул власть, но в итоге получилась антисоветская агитация. За это и расстреляли. С точки зрения власти — всё просто.

Я долго думал, почему отец не мстил, и только недавно пришёл к мысли, что он не захотел уподобиться им. Мудрый он был человек. Я могу представить, как себя чувствовали эти люди (помеченные печатью Иуды), встречаясь с моей роднёй. И как же страшно им было умирать.

Вот так Сталин убил моего деда, а Гитлер — моего дядю. Из-за непомерных амбиций и слепой веры в какие-то идеалы. Придумали себе коммунизм и капитализм. Не надо мешать людям жить и творить, высказываться. Обращаюсь с призывом не завидовать и не писать доносы, ибо «нет ничего тайного…»

А я по-прежнему живу в одной деревне с потомками убийц моего деда. Что поделаешь? Жить-то надо. Как видите, жизнь как кино, только намного круче голливудских блокбастеров.

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