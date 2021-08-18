Водители сервиса «Яндекс Go» недовольны условиями и оплатой труда. Это, по их мнению, сказывается и на клиентах. «Кур'ер» поговорил с пассажирами, которые рассказали про свой опыт поездок. А вот что написали наши читатели в соцсетях.

Группа «Слуцкий Курьер» во «ВКонтакте» vk.com/kurjer)

Юрий Хатыленко: «Зато когда спрос на услуги такси повышается в несколько раз, то и стоимость поездки тоже повышается в несколько раз за пару км по Слуцку. Можно отдать как за поездку по Минску».

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Максим Арбузов: «Пчёлы против мёда. Высокие тарифы уменьшат спрос на такси и увеличат спрос на талончики в общественном транспорте. Таксисты думают, что тарифы из головы взяты, а не рынок такой?»

Максим Костюкевич: «Да тут искать проблему нужно не в тарифах и не в «Яндексе». Это «типичный Слуцк 300%», как я его обозвал с лёгкой руки торгашей в своё время.

Дело в людях. Вспомните маршрутчиков, которые «катали» в Минск по цене, по которой другой перевозчик возил людей [по маршруту] Минск-Новополоцк, что есть почти в 3 раза дальше (я просто привожу пример, с которым лично столкнулся в своё время). И которые потом громко возмущались, бастовали и просили поддержать их в магазинах, мол, «помогите землякам», когда пришёл новый перевозчик с ценами в два раза ниже.

Это те же торгаши, которые в своё время опять же прилюдно написали, мол, «если мне не падает сверху 300%, я возить не буду». И которые опять же долго возмущались, как начали открываться торговые центры, и вот недавно — против «азиатов» с их супердискаунтерами. Даже пытались чёрный пиар пускать: «мол, качество там не то, и чеки не выдают».

Такая же ситуация и с такси. «Яндекс» — очень крупная компания с шикарной аналитикой. Там не от балды ценник ставят по принципу «а давайте сделаем ниже, посмотрим», «о, всё равно работают — давай скинем ещё». Там мощная аналитическая платформа. У них действительно информация самая полная из существующих. Они «чекают» и время, и расстояния, и стоимость, и сколько закрывает за смену. И цена строится на основании этого анализа, в которой учтены и затраты на обслуживание, и заработная плата, которую получает водитель. Зарплату они смотрят в среднем по региону и делают чуть выше, чтобы стимулировать людей приходить к ним. Но они не учитывают менталитет слуцких водителей. Им не нужна зарплата в среднем по региону — им надо побольше. Вот и получается конфликт. «Яндекс» правильно им не ответил, потому что им непонятно, они что пытаются получить от «Яндекса»? Уникальные расценки конкретно на Слуцк? Что-то не слышно о массовых забастовках в других городах".

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Просто Вася: «Мне нравится „Яндекс.Такси“. Всегда знаешь, сколько заплатишь, какая машина приедет и сколько её ждать. И звонить не надо, всё через приложение».

Ло: «Пользуюсь только местными услугами такси. Мне лично удобнее позвонить, чем оставлять заявку через приложение».

Mirabellss: «Также только местным такси пользуюсь. Причём с одним таксистом подружились, за 6 лет катаюсь только с ним. Уже через диспетчера тогда, когда срочно надо».

Ira: «Яндекс.Такси» — это быстро и удобно. Чистый салон, если не нравится музыка, прошу, отключают, ездят в маске и не ведут пустых разговоров. Был один водитель-хам, я написала жалобу, мне через 2 минуты предложили другую машину. Хочу, чтобы «Яндекс.Такси» у нас остался".

Maksimkhadorovich: «Так-то оно так. Но эта публикация никак не повлияет на такого гиганта, как „Яндекс“. Тема с „Яндексом“ не нова, и так было в России. Они демпингуют цены за счёт водителей».

iamm3car: «Всё складно, но смутило одно: дешевле, чем на автобусе для четырёх. И часто в такси по пол-автобуса ездит? Уж это-то явно за уши притянуто. Я часто пользуюсь такси, потому что это банально удобно, а с недавнего времени ещё и доступно. И, да, бывают случаи, когда мне с девушкой быстрее доехать через весь город на такси, и выходит по стоимости маршрутки. Но те люди, которые едут с работы впятером, так они и раньше были, вряд ли что-то изменилось именно из-за низкого тарифа».

olya0503olya: «Тоже была неприятная ситуация. Приложение показало сумму 19,9 рубля, заказали и поехали, был безналичный расчёт. По приезде сняли с карты ещё 90 копеек, т.к. некорректно был указан адрес (а некорректно потому, что карта не показывает улицы в деревне). Через час с карты списали ещё рубль. Писали в службу поддержки, ответили сразу, что разберутся и отпишутся, но после не было ни ответа, ни моих обращений. Больше за безналичный расчёт не ездим».

nataliachumak9474: «Надо было срочно ехать от хлебозавода до 11-го городка, стоимость была 25 рублей».

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