Ремонт путей. 23 августа отменяются рейсы некоторых региональных поездов

В связи с проведением ремонтных работ 23 августа отменяются поезда региональных линий экономкласса.

23 августа отменяются поезда региональных линий экономкласса на участке Фаличи-Старые Дороги-Фаличи:

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№ 6524 Солигорск-Осиповичи (отправление из Солигорска в 12.55, прибытие в Осиповичи в 16.08)

(отправление из Солигорска в 12.55, прибытие в Осиповичи в 16.08) № 6527 Осиповичи-Солигорск (отправление из Осиповичей в 14.42, прибытие в Солигорск в 18.09)

(отправление из Осиповичей в 14.42, прибытие в Солигорск в 18.09) № 6526 Солигорск-Осиповичи (отправление из Солигорска в 16.11, прибытие в Осиповичи в 19.14)

(отправление из Солигорска в 16.11, прибытие в Осиповичи в 19.14) № 6529 Осиповичи-Слуцк (отправление из Осиповичей в 17.50, прибытие в Слуцк в 20.07)

То есть указанные поезда из Солигорска следуют только до Старых Дорог, а отправление на Солигорск и Слуцк происходит со станции «Старые Дороги».

Также 23 августа на участке Слуцк-Осиповичи отменяется поезд региональных линий экономкласса: