В одну из традиционных поездок «Кур`ер» посетил Працевичи, что в 15 км от Слуцка. Раньше на этом месте было две деревушки. Одна из них называлась Играево. Сейчас такого населённого пункта не существует. И вот почему.

По легенде, в Працевичах жили работяги. Они пахали, сеяли, косили, разводили домашний скот. А в Играево жили музыканты. Всё, чем они занимались, — это играли музыку на праздниках и вечёрках.

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Как нам рассказал местный житель, в 90-х годах учитель истории предложил обе деревни переименовать в одну, тем более что промежутка между деревнями не было. Их соединяли школа и клуб, которых, кстати, уже нет.

Местные до сих пор не привыкли к тому, что теперь это одна деревня. И когда указывают направление, то говорят так: на «працевичской» стороне или на «играевской». О том, что здесь когда-то был населённый пункт Играево, напоминает лишь старое ржавое расписание автобусов.

ПИШИТЕ. Нам интересно знать историю вашей малой родины, общаться с разными людьми, которые там родились и выросли. Если вы хотите рассказать про вашу родную деревню (неважно, большая она или маленькая), пишите нам.

Пишите на электронную почту sa@kurjer.info или звоните в редакцию по телефонам: 2 05 05, 2 06 06 (зовите Александру).

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