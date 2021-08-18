В Солигорске продолжается благоустройство центральных улиц. Мы уже писали о том, какая чудо-техника укладывает там асфальт. А теперь дорожные строители заняты благоустройством дорожного полотна с целью разгрузить центральные улицы в «часы пик».

На проспекте Мира после замены дорожного полотна появится пятая полоса — от въездного кольца в город до улицы Железнодорожной. Ещё на проезжей части появятся два островка безопасности для пешеходов. Разворот налево будет только из специальных карманов. Уже готовится проект разметки дороги.

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Об этих новшествах «Кур'еру» рассказал Денис Денисов, начальник участка СУ-149.

«Насколько это ускорит проезд автомобилей в „часы пик“, покажет время, — отметил он. — Пока идут строительные работы».