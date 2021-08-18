Жители Селище попросили «Кур'ер» написать о том, что хозяева из Слуцка всё чаще вывозят собак и кошек за город и бросают их на улице. Сельчане объяснили, почему в деревне бездомным животным тоже деваться некуда.

«Что за мода такая — подкидывать собак и кошек в деревню? — недоумевает жительница Селище. — Вот недавно, месяца два назад, привезли большую породистую взрослую (!) собаку (похожа на лабрадора) и просто оставили. Она домашняя, ласковая, видно, что любит детей. Как такое сотворить можно? Всю жизнь жила у них — и на улицу?!

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Вот она, бедная, то у одного забора полежит, то возле магазина. Тянется к людям. Кто может, что-то даёт ей, подкармливает. Но что будет с ней в холода? Может, прочитают и найдётся человек, кто приютит её?

Если они (городские жители. — Прим. ред.) думают, что здесь собак заберут, то нет. Это раньше все хозяйство держали и прокормить животное было не трудно. Сейчас каждый копейки считает".