«Медовая» вонь в Солигорске исчезнет: местные крутят носами не один год

Это пообещал Сергей Верёвка, начальник участка Солигорского предприятия «Водоканал».

Не один год, проходя перекрёсток улиц возле фабрики «Калинка», солигорчане крутят носами из-за витающего в воздухе запаха канализации. Сегодня работы над тем, чтобы эти запахи исчезли, идут полным ходом.

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«Первые канализационные трубы возле фабрики заменили несколько лет назад, но не все. Земля продолжала пропитываться потёками из канализации. К 20 сентября мы планируем заменить последний отрезок прогнивших труб, — рассказал Сергей Верёвка. — Надеюсь, что „медовые“ вони, как называют канализационные запахи солигорчане, очень скоро исчезнут».

По словам собеседника, заменить трубы в городе сложнее, чем положить новые. Под землёй проходят десятки разных коммуникаций. Поэтому, чтобы их не повредить, копать приходится даже лопатами.