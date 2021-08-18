«Медовая» вонь в Солигорске исчезнет: местные крутят носами не один год

Владимир Амельченя
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«Медовая» вонь в Солигорске исчезнет Слуцк
Сергей Верёвка, начальник участка водоотвода. Фотографии: Владимир Амельченя

Это пообещал Сергей Верёвка, начальник участка Солигорского предприятия «Водоканал».

Не один год, проходя перекрёсток улиц возле фабрики «Калинка», солигорчане крутят носами из-за витающего в воздухе запаха канализации. Сегодня работы над тем, чтобы эти запахи исчезли, идут полным ходом.

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«Медовая» вонь в Солигорске исчезнет Слуцк

«Медовая» вонь в Солигорске исчезнет Слуцк «Медовая» вонь в Солигорске исчезнет Слуцк

«Первые канализационные трубы возле фабрики заменили несколько лет назад, но не все. Земля продолжала пропитываться потёками из канализации. К 20 сентября мы планируем заменить последний отрезок прогнивших труб, — рассказал Сергей Верёвка. — Надеюсь, что „медовые“ вони, как называют канализационные запахи солигорчане, очень скоро исчезнут».

«Медовая» вонь в Солигорске исчезнет Слуцк
Трубы, которые ещё предстоит положить вместо старых
«Медовая» вонь в Солигорске исчезнет Слуцк
Вот на такую глубину приходится копать
«Медовая» вонь в Солигорске исчезнет Слуцк
В некоторых местах работники копают лопатами, потому что где-то рядом электрокоммуникации

По словам собеседника, заменить трубы в городе сложнее, чем положить новые. Под землёй проходят десятки разных коммуникаций. Поэтому, чтобы их не повредить, копать приходится даже лопатами.