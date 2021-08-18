«Много остаётся незавершённых дел, а смерть уже дышит в затылок». Случчанин просит помощи избавиться от боли в позвоночнике

Люди добрые, прошу того, кто сталкивался с подобным, ради Бога, помогите разорвать этот замкнутый круг — избавиться от боли в поясничном отделе позвоночника.

Мне предстоит операция на сердце по замене артериального клапана. Как говорит кардиохирург из РНПЦ, пока не вылечу позвоночник, об операции на сердце не может быть и речи.

Реклама

Два раза по месяцу лежал в Слуцкой ЦРБ, но позвоночник как болел, так и болит — врачи не помогли.

Выражаю сердечную благодарность врачу неврологического отделения Т. Л. Прониной, которая лет 10 назад вылечила меня дня за три от острого приступа радикулита, я тогда почти вполз в палату. Но, видимо, сейчас это не тот случай или не тот возраст (мне 74 года). Поверьте, с каждым днём всё хуже: сидеть долго не могу. Боль исчезает, только когда лежу, и то на правом боку.

С каждым днём усиливается головокружение из-за плохого снабжения головного мозга кровью, так как плохо работает артериальный клапан. Операция очень нужна.

Буду очень благодарен тому, кто советом или делом поможет избавиться от болей в позвоночнике (только не фразой «Старость не лечится»). Извините, но это уже, наверное, крик отчаяния, потому что много остаётся незавершённых дел, а смерть уже, как мне кажется, дышит в затылок.

С уважением, Александр Рябцев.

Эта новость написана для рубрики «Народные новости». Такие материалы от читателей после минимальной модерации публикуются практически без изменений. Или, если того требует ситуация, становятся поводом для разработки редакционного материала. Если вас привлёк какой-то факт или событие, вы тоже можете предложить свою новость для публикации, нажав сюда: «Сообщить новость».