В Беларуси остановлена регистрация индивидуальных предпринимателей

С 17 августа временно не осуществляется регистрация ИП по техническим причинам. Об этом сообщает управление регистрации и лицензирования на сайте Мингорисполкома.

«С 17 августа 2021 года по техническим причинам государственная регистрация индивидуальных предпринимателей (изменений, вносимых в свидетельство об их государственной регистрации), в том числе посредством веб-портала ЕГР, временно не осуществляется», — говорится в сообщении.

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Гражданам, которым интересно, когда возобновится деятельность по регистрации ИП, предлагается позвонить по телефону 8(017) 308−23−83(84).