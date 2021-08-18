19 августа перекроют автодорогу Р23 между Слуцком и Солигорском

Движение на участке автодороги Р23 Минск — Микашевичи Слуцкого района временно ограничат 19 августа с 11.00 до 14.00. Об этом сообщает пресс-служба УВД Миноблисполкома.

В это время на 118-м километре трассы Р23 запланировано проведение следственного эксперимента по факту ДТП. Движение всех видов транспортных средств на данном участке будет временно ограничено в обоих направлениях.

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Госавтоинспекция Минской области просит водителей с пониманием отнестись к мероприятию и рекомендует планировать время и маршрут движения.