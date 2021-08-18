В четверг, 19 августа, в слуцких православных храмах пройдёт освящение яблок, винограда и овощей. «Кур'ер» узнал расписание в некоторых храмах Слуцка.

Кафедральный собор святого Архангела Михаила

Адрес: Слуцк, ул. Социалистическая, 90 (11-й городок)

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Освящение овощей, яблок, винограда и других плодов будет совершаться с 9.00 до 19.00.

Храм благоверного князя Александра Невского

Адрес: Слуцк, ул. Виленская, 59А (1-й городок)



На праздник Преображения Господня освящение плодов нового урожая будет совершаться после окончания Божественной Литургии (примерно в 10.00). Её начало в 7.30.

Храм преподобного Паисия Святогорца

Адрес: Слуцк, улица Магистральная (микрорайон «Чехова»)

Освящать плоды будут после Божественной Литургии, которая начнётся в 9.00.

Храм бессребренников Космы и Дамиана женского монастыря в честь праведной Софии, княгини Слуцкой

Адрес: Слуцк, ул. Стародорожская, 22 (10-й городок)



Освящение овощей, яблок и других плодов будет после Божественной Литургии, примерно около 11.00. Богослужение начинается в 8.40.