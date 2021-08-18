Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 19 августа. Обзор

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Сколько стоит собрать первоклассника в школуАвгуст — хлопотный и затратный месяц для родителей будущих первоклассников: найти удобную и практичную школьную форму, купить всю необходимую канцелярию из длинного списка и, самое главное, вписаться в бюджет. «Кур`ер» обошёл магазины Слуцка, посетил несколько интернет-магазинов и посчитал, сколько стоит собрать первоклассника в школу. Учитывали среднюю стоимость — нижняя и верхняя ценовые границы крайне размыты.
«Больше всего боялась ночных дежурств»Светлана Любецкая, жительница агрогородка Заполье, работает сторожем фруктового сада в деревне Уланово. После серьёзной болезни другой работы здесь для неё не нашлось, хотя по профессии она химик-лаборант. Светлана рассказала «Кур'еру», бывает ли ей страшно, из чего состоит экипировка, что есть у сторожа для безопасности.
«Как человек он хороший». Случчанка хочет развестись, потому что муж мало зарабатывает
Виктория замужем 11 лет, в семье растут двое сыновей. Женщина практически одна содержит семью, потому что у мужа нет постоянной работы. Она разрывается между подработками, а муж работает время от времени. Виктория решила развестись, потому что не видит другого выхода.
«Золотой» ремонт. Цены на стройматериалы продолжают растиСлуччане, взявшиеся этим летом за ремонт или строительство жилища, хватаются за голову — стройматериалы (и прежде недешёвые) дорожают на глазах. На некоторые товары рост цен за месяц составляет 20−25%, а пиломатериалы за последние шесть месяцев, по отзывам продавцов и покупателей, подорожали на 80−100%. Наши читатели, столкнувшиеся с необходимостью делать ремонт, рассказали «Кур'еру» свои истории.
Случчанки надели платья 70-х и 80-х годовО том, что мода имеет свойство возвращаться, знают многие. Некоторые хранят в шкафах одежду из 70-х, 80-х, 90-х. «Кур'ер» провёл фотосессию со случчанками разных возрастов в нарядах прошлого века. Кое-что, на наш взгляд, можно надеть и сегодня.
Аптэкарскай справе ў Слуцку — 400 гадоў
Найранейшыя звесткі пра аптэку ў Слуцку знаходзяцца ў дакуменце 1621 года. Такім чынам, у гэтым годзе спаўняецца 400 гадоў з часу першага ўзгадвання пра аптэкарскую справу ў Слуцку.