Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 19 августа. Обзор

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Сколько стоит собрать первоклассника в школу

«Больше всего боялась ночных дежурств»

«Как человек он хороший». Случчанка хочет развестись, потому что муж мало зарабатывает

Август — хлопотный и затратный месяц для родителей будущих первоклассников: найти удобную и практичную школьную форму, купить всю необходимую канцелярию из длинного списка и, самое главное, вписаться в бюджет. «Кур`ер» обошёл магазины Слуцка, посетил несколько интернет-магазинов и посчитал, сколько стоит собрать первоклассника в школу. Учитывали среднюю стоимость — нижняя и верхняя ценовые границы крайне размыты.Светлана Любецкая, жительница агрогородка Заполье, работает сторожем фруктового сада в деревне Уланово. После серьёзной болезни другой работы здесь для неё не нашлось, хотя по профессии она химик-лаборант. Светлана рассказала «Кур'еру», бывает ли ей страшно, из чего состоит экипировка, что есть у сторожа для безопасности.

Виктория замужем 11 лет, в семье растут двое сыновей. Женщина практически одна содержит семью, потому что у мужа нет постоянной работы. Она разрывается между подработками, а муж работает время от времени. Виктория реши­ла развестись, потому что не видит другого выхода.

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«Золотой» ремонт. Цены на стройматериалы продолжают расти

Случчанки надели платья 70-х и 80-х годов

Аптэкарскай справе ў Слуцку — 400 гадоў

Случчане, взявшиеся этим летом за ремонт или строительство жилища, хватаются за голову — стройматериалы (и прежде недешёвые) дорожают на глазах. На некоторые товары рост цен за месяц составляет 20−25%, а пиломатериалы за последние шесть месяцев, по отзывам продавцов и покупателей, подорожали на 80−100%. Наши читатели, столкнувшиеся с необходимостью делать ремонт, рассказали «Кур'еру» свои истории.О том, что мода имеет свойство возвращаться, знают многие. Некоторые хранят в шка­фах одежду из 70-х, 80-х, 90-х. «Кур'ер» провёл фотосессию со случчанками разных возрастов в наря­дах прошлого века. Кое-что, на наш взгляд, можно надеть и сегодня.

Найранейшыя звесткі пра аптэку ў Слуцку знаходзяцца ў дакуменце 1621 года. Такім чынам, у гэтым годзе спаўняецца 400 гадоў з часу першага ўзгадвання пра аптэкарскую справу ў Слуцку.