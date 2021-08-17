Закрыть нельзя оставить. Что плохо, а за что сказать спасибо магазинам в слуцких деревнях

Уважаемый «Кур'ер»! Прочла о Селище и магазине в деревне, в котором нет необходимых товаров. Почему-то не уточнили, кому принадлежит этот магазин.

После ликвидации «Слуцкой базы ОПС» в 2020 году все её магазины в деревнях перешли «Слуцкому рынку ОПС». Есть и иные собственники, конечно.

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С каждым годом ситуация с сельскими магазинами всё хуже. Товаров на полках становится всё меньше.

Ещё хочу отметить, что территории сельских магазинов не огорожены, в большинстве случаев совсем нет заборов. Нет контейнеров для вывоза мусора. В зимний период торговые объекты отапливаются твёрдым топливом, и зола просто кучами лежит на территории. Правда, это территория магазина или нет, непонятно, забора-то нет. Как вывозится мусор, тоже непонятно.

Неужели руководство, кому принадлежат магазины, не может навести порядок? Или, возможно, нужно сказать спасибо хотя бы за то, что эти магазины просто ЕСТЬ и их не закрыли как другие?!

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