Сегодня «Кур'ер» опубликовал рассказ одного из таксистов «Яндекс Go». Он рассказал про условия работы водителей, про оплату труда и как, по его мнению, это влияет на пассажиров. «Кур'ер» поговорил со случчанами, которые пользуются «Яндекс.Такси». Вот что они сказали.



Елизавета, 37 лет:

«Я люблю „Яндекс.Такси“. Это очень удобно. Пользуюсь уже пару лет. Наверное, повезло: мне ни разу не попадались невежливые водители. Всегда улыбнутся, пошутят, помогут с вещами. Видно, где машина. И водителю меня видно. Если даже произошла какая-то ошибка, например, когда я неправильно написала адрес, это быстро решается. Ни разу не было никаких проблем».

Олег, 42 года:

«Чем хорош для меня «Яндекс.Такси», так это приложением. Не надо лишних дозвонов и разговоров с диспетчером. А потом смотришь, когда машина подъедет. Это удобно. Цена, понятно, тоже дешевле.

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Потом начинаются минусы. Слишком много странных и случайных людей встречал за рулём. А если они из другого города, так вообще некомфортно (долго рассказывать почему).

Знаю, что многие привыкли измерять всё по шкурным интересам. Типа — я за того, кто дешевле мне продаст товар или услугу. Но с «Яндекс.Такси» меня смущает, что часть денег отдаём не местным, а, я бы сказал, корпорации. Да, они сделали дешевле, часто и удобнее. Но я — патриот. Я за местное. А если подумать вперёд? «Яндекс.Такси» демпингует, а значит, может задушить местных, станет почти монополией и будет диктовать высокие цены? Такая же история происходит с сетевыми магазинами. Вот про что я думаю".

Анастасия, 25 лет:

«Как-то ночью с подругой заказали «Яндекс.Такси». Водитель приехал на переднем пассажирском сиденье, нетрезвый. За рулём, по всей видимости, был его то ли друг, то ли знакомый. Я была возмущена, но, честно говоря, сил не было на разборки. Просто хотела скорее домой. На следующий день отправила жалобу, не знаю, или были предприняты какие-то меры. Я и от других часто слышала о пьяных водителях в данном такси.

Казалось бы, эта история должна была научить больше не пользоваться услугой этого перевозчика, хотя бы из собственной безопасности. Но… Цена за поездку объективно мала — гораздо ниже других такси в городе. Я думаю, этот фактор для многих играет главную роль. Даже не знаю, зарабатывают водители что-то или нет".

Александр, 30 лет:

«Езжу на этом такси постоянно, но карту не привязывал. Расплачиваюсь за поездку только наличными, потому что у подруги была ситуация, когда у неё списали деньги. А доказать, что ехал не ты, себе дороже.

Что касается машин, то многие попадаются грязные и снаружи, и внутри. Есть и «опасные» водители. Но за такую цену, наверное, грех жаловаться".

Вера, 35 лет:

«Для меня «Яндекс.Такси» — это дёшево, удобно и быстро. Я ненавижу телефонные разговоры, поэтому то, что они работают через приложение, — для меня огромный плюс. Особенно это помогает, когда ты не знаешь, где находишься. По карте всё отследят. Все водители культурные и вежливые.

Есть, конечно, пару минусов — это частое отсутствие сдачи, ненужная болтовня и блатная музыка. Вот честно, лучше бы радио включали. Не все могут слушать Михаила Круга и Вороваек".

Ольга Паздерина, 39 лет:

«Сервисом «Яндекс Go» раньше не пользовалась ни в Слуцке, ни в Минске. Пришлось «познакомиться» этим летом в столице, когда возила свою кошку на операцию и лечение в ветклинику. Она находится в Лошице, а удобнее всего было добраться туда от «Автоваза» именно на такси.

Выбрала именно этот сервис, потому что есть мобильное приложение. Не хотелось ещё заморачиваться со звонками диспетчеру. Пластиковую карту не подключала, потому что были случаи, когда с клиентов неожиданно списывали деньги. Во всех поездках платила наличными.

Единственное, непривычно, что в разное время выдаёт разную стоимость поездки, которая может отличаться на порядок. Например, на тарифе «Эконом» за расстояние в 5 км платила 3,9 и 6,2 рубля, а за 22 км просили от 4,7 рубля до 21 рубля. Сервисом в целом довольна, кроме того момента, что нет фиксированной стоимости.

Правда, один раз приложение заглючило — машина приехала к соседнему зданию, но это решилось звонком водителю.

Ещё понравилось, что ни один человек не сделал мне замечание, что сажусь в машину с котом в переноске.

Всего у меня насчиталось десять поездок. Все машины были чистые внутри и снаружи, водители — от студентов до мужчин в возрасте. После Минска один раз поехала по Слуцку, и контраст разительный. Машина приехала с очень грязным салоном, ехать было неприятно, хотя водитель был вежлив. Может быть, в столице водители больше заботятся о рейтинге и отзывах в приложении?"