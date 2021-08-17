В кадетском училище в Слуцке милиционеры демонстрировали спецтехнику. Фото

Во вторник, 17 августа, сотрудники Слуцкого РОВД, в том числе ГАИ, приезжали в Минское областное кадетское училище, чтобы продемонстрировать кадетам специальную технику.

Дмитрий Семибратов, старший инспектор ДПС ОГАИ Слуцкого РОВД, показал устройства, которыми пользуется милиция на дорогах. Он продемонстрировал, как они работают, и рассказал о случаях, когда они применяются.

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Например, однажды Дмитрий в составе экипажа ГАИ преследовал нарушителя, который не останавливался на требования инспекторов. Семибратову, по его словам, пришлось применить пистолет Макарова, которым он стрелял в воздух, по колёсам, а когда это не остановило водителя — по капоту машины.

Андрей Мельник, старший инспектор по разрешительной работе отдела охраны правопорядка и профилактики Слуцкого РОВД, продемонстрировал ребятам экипировку и оружие милиционера и показал, как собирать и разбирать пистолет и автомат.