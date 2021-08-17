«Люди спрашивают то одно, то другое, а продавцу ответить нечего». Жители деревни под Слуцком про «изобилие» в местном магазине

Во время поездки в Селище на прошлой неделе на встречу жителей с представителями власти «Кур'ер» зашёл в местный магазин. Узнав, что перед ними корреспондент, продавец и покупатели стали рассказывать, что в единственной деревенской торговой точке очень маленький ассортимент товаров.

«Никаких товаров нет: колбасы — три вида, из «молочки» тоже выбрать нечего — пустые витрины. Мороженого дешёвого и то нет.

Реклама

В нашем магазине есть канцелярский отдел, но почему, чтобы собрать ребёнка в школу, мы должны ехать в город? Неужели нельзя завезти самое необходимое?" - интересуются местные жители. Покупатели отмечают, что работать в магазине в таких условиях тяжело. Люди спрашивают то одно, то другое, а продавцу ответить нечего.

«Кроме того, сейчас уборочная кампания. Магазин расположен около трассы. В него заходят и механизаторы, и водители. Всем хочется что-то перекусить. Что мне им предложить?» — говорит продавец Галина.