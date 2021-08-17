В каких домах Слуцка не будет света 20 августа

Отключение электроэнергии — плановое. Оно связано с капитальным ремонтом на воздушной линии электропередачи 0,38кВ.

Где и когда отключат свет

20 августа с 08.30 до 17.00 по адресам:

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ул. Ленина, № 160−168 (чётные), 172−200 (чётные);

ул. Козберга, № 1, 3−8, 10−16 (чётные);

ул. Советская, № 1−8, 10−14 (чётные);

ул. Мичурина, № 2−17, 19;

ул. Маяковского, № 3.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 5 22 98, 5 33 80.