В каких домах Слуцка не будет света 20 августа

Отключение электроэнергии — плановое. Оно связано с капитальным ремонтом на воздушной линии электропередачи 0,38кВ.
Где и когда отключат свет
20 августа с 08.30 до 17.00 по адресам:
- ул. Ленина, № 160−168 (чётные), 172−200 (чётные);
- ул. Козберга, № 1, 3−8, 10−16 (чётные);
- ул. Советская, № 1−8, 10−14 (чётные);
- ул. Мичурина, № 2−17, 19;
- ул. Маяковского, № 3.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 5 22 98, 5 33 80.
Слуцкие электросети приносят извинения за причинённые неудобства.