Слуцкие таксисты сервиса «Яндекс Go» в середине июля провели собрание. Они обсуждали основные проблемы работы с сервисом. Один из водителей объяснил «Кур'еру», в чём суть претензий таксистов к своему работодателю и почему они не всегда приезжают на заказ.

Под коллективным обращением подписалось более 100 человек. Письмо было отправлено в компанию Uber ML B.V. (сервис «Яндекс.Такси», именуемый также «Яндекс Go»). На момент публикации ответа от компании не поступило.

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Чем недовольны водители

Низкий тариф (низкая рентабельность поездки);

низкая гарантия заработка;

дальние подачи автомобиля (когда до клиента ехать 5−6 км);

несколько точек (остановок) в заказе, которые никак не влияют на тариф;

частые отмены заказа пассажиром, что никак не компенсируется сервисом;

несправедливые оценки от пассажиров в приложении;

нет детского тарифа.

Проезд в такси дешевле автобуса

«Заработок водителя формируется из тарифа и гарантии, — рассказывает водитель. — Сейчас тариф в Слуцке в сервисе «Яндекс Go» 2,60 рубля (в который включено 3 минуты и 2 км в пути). Это дешевле, чем проезд в автобусе при условии поездки 4-х человек (70 копеек с человека).

О гарантии заработка и ценах на топливо

Гарантия заработка — это определённая сумма, которую получит водитель при выполнении заказов, даже если сумма поездки меньше. То есть компания доплачивает за пассажира водителю по гарантии.

С 14 августа в Слуцке увеличилась гарантия заработка, но увеличилось и количество поездок по гарантии. Если раньше за 35 поездок в сутки гарантировалась сумма в 115 рублей, то сейчас 116 рублей. Но в то же время увеличилось число поездок в сутки по гарантии до 45, за которые можно заработать 155 рублей.

Выполнять гарантии не обязательно, но людям, у которых такси — основной вид заработка, приходится проводить в машине по 14−16 часов. Водители переутомляются, и риск попасть в ДТП увеличивается.

Цены на топливо изменяются раз в неделю, а цена тарифа такси не меняется годами.

Почему водители не принимают или не едут на заказы



Часто бывает так, что люди, заказывая такси в сервисе «Яндекс Go», долго не могут вызвать автомобиль или просто водитель не приезжает. На самом деле ответ прост — водителю просто невыгодно ехать на данный заказ.

Например, чтобы отвезти пассажира в деревню, водителю нужно будет вернуться в город пустым. Он потратит топливо и заплатит комиссию за заказ. Это невыгодно, потому что нет тарифа «за город».

Или такая ситуация: никто из водителей не хочет ехать в деревню Малая Падерь, потому что там плохая дорога и бесплатная подача в 5−6 км.

Водители также не любят брать заказы с несколькими остановками (их называют «маршрутки»), так как за это нет доплаты. Времени и денег на такие заказы уходит больше, а заработок — меньше.

Детский тариф

Многие водители выступают за детский тариф. Он действует в Минске, но его нет в регионах. Для пассажира это безопаснее, потому что дети ездят в автокреслах и бустерах. А для водителя — возможность немного больше заработать.

Пассажиры ставят незаслуженно низкие оценки

После поездки в сервисе «Яндекс Go» можно поставить оценку водителю и оценить поездку.

Проблема в том, что многие пассажиры не читали пользовательское соглашение и не понимают разницы тарифов. Например, тариф «эконом» не предусматривает каких-либо дополнительных удобств в виде кондиционера, определённой музыки и т. д.

Нет единого критерия оценки водителей, каждый пассажир оценивает так, как ему хочется, и очень часто это несправедливо.

В такси ездят люди не всегда воспитанные: едят в машине или пьют спиртное. Когда водитель делает им замечание, они в отместку ставят плохую оценку.

Примеров можно привести множество, с ними сталкивается каждый водитель.

Про чаевые

Чаевые — дело добровольное. Люди ведут себя по-разному: одни ждут сдачу 10 копеек с заказа за 2,90 рубля, а другие не берут и 1−2 рубля. Многие пассажиры при общении с водителями признают, что на сегодня тариф очень низкий, и говорят, что готовы платить больше.

Хотим работать не в убыток

Когда на рынке такси появился «Яндекс», произошёл демпинг цен. Проблема в том, что за это время тариф не увеличивался вообще, а цена на топливо росла неоднократно. Поэтому водители вынуждены экономить на обслуживании автомобилей: реже мыть и делать химчистку, отменять заказы и везти пассажиров «по отмене», чтобы не платить комиссию сервису и т. д.

Водители хотят работать, но не могут делать это себе в убыток. У всех есть семьи. Возможно, эта публикация привлечёт внимание компании к проблемам водителей".