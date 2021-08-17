В Слуцке с аукциона продают самострой с участком за 13 700 рублей. Как выглядит дом (фото)

В пятницу, 10 сентября, Слуцкий райисполком проведёт аукцион по продаже одноквартирного жилого дома, который признали бесхозяйным и передали в собственность района. Начальная цена лота — 13 700 рублей. Её определили «в результате проведения независимой оценки рыночной стоимости».

Дом расположен на земельном участке по адресу: Слуцк, улица Кирова, 6. Площадь участка составляет 0,0644 га.

Характеристики пустующего дома:

назначение — здание одноквартирного жилого дома;

инвентарный номер — нет сведений;

общая площадь — 44,4 кв. м;

этажность — одноэтажный;

подземная этажность — отсутствует;

материал стен — брус;

год постройки — нет сведений;

на участке также есть два сарая, уборная;

сведений о степени износа нет.

Дополнительную информацию по вопросам организации и проведения аукциона можно получить по телефонам: (801 795) 7 54 78, 7 51 22.

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«Кур'ер» посмотрел, как выглядит дом, который выставили на аукцион. На месте соседи рассказали, что строение и участок пустуют давно. Мужчина, который тут жил, привёз этот сруб из какой-то деревни. «Тогда это был самострой», — сказала пожилая соседка.