В Слуцке с аукциона продают самострой с участком за 13 700 рублей. Как выглядит дом (фото)

Ольга Паздерина
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В пятницу, 10 сентября, Слуцкий райисполком проведёт аукцион по продаже одноквартирного жилого дома, который признали бесхозяйным и передали в собственность района. Начальная цена лота — 13 700 рублей. Её определили «в результате проведения независимой оценки рыночной стоимости».

В Слуцке с аукциона продают самострой с участком за 13 700 рублей. Посмотрите, как выглядит дом (фото)
Фотографии: Ольга Паздерина
Дом расположен на земельном участке по адресу: Слуцк, улица Кирова, 6. Площадь участка составляет 0,0644 га.

Характеристики пустующего дома:

  • назначение — здание одноквартирного жилого дома;
  • инвентарный номер — нет сведений;
  • общая площадь — 44,4 кв. м;
  • этажность — одноэтажный;
  • подземная этажность — отсутствует;
  • материал стен — брус;
  • год постройки — нет сведений;
  • на участке также есть два сарая, уборная;
  • сведений о степени износа нет.

Дополнительную информацию по вопросам организации и проведения аукциона можно получить по телефонам: (801 795) 7 54 78, 7 51 22.

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«Кур'ер» посмотрел, как выглядит дом, который выставили на аукцион. На месте соседи рассказали, что строение и участок пустуют давно. Мужчина, который тут жил, привёз этот сруб из какой-то деревни. «Тогда это был самострой», — сказала пожилая соседка.

В Слуцке с аукциона продают самострой с участком за 13 700 рублей. Посмотрите, как выглядит дом (фото)

В Слуцке с аукциона продают самострой с участком за 13 700 рублей. Посмотрите, как выглядит дом (фото)

В Слуцке с аукциона продают самострой с участком за 13 700 рублей. Посмотрите, как выглядит дом (фото)
Участок зарос сорняками и вьющимися растениями
В Слуцке с аукциона продают самострой с участком за 13 700 рублей. Посмотрите, как выглядит дом (фото)