В Слуцке с аукциона продают самострой с участком за 13 700 рублей. Как выглядит дом (фото)

В пятницу, 10 сентября, Слуцкий райисполком проведёт аукцион по продаже одноквартирного жилого дома, который признали бесхозяйным и передали в собственность района. Начальная цена лота — 13 700 рублей. Её определили «в результате проведения независимой оценки рыночной стоимости».
Дом расположен на земельном участке по адресу: Слуцк, улица Кирова, 6. Площадь участка составляет 0,0644 га.
Характеристики пустующего дома:
- назначение — здание одноквартирного жилого дома;
- инвентарный номер — нет сведений;
- общая площадь — 44,4 кв. м;
- этажность — одноэтажный;
- подземная этажность — отсутствует;
- материал стен — брус;
- год постройки — нет сведений;
- на участке также есть два сарая, уборная;
- сведений о степени износа нет.
Дополнительную информацию по вопросам организации и проведения аукциона можно получить по телефонам: (801 795) 7 54 78, 7 51 22.
«Кур'ер» посмотрел, как выглядит дом, который выставили на аукцион. На месте соседи рассказали, что строение и участок пустуют давно. Мужчина, который тут жил, привёз этот сруб из какой-то деревни. «Тогда это был самострой», — сказала пожилая соседка.