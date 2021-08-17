Конкурс «Кур'ера». Расскажи, как ты провёл лето, и выиграй рюкзак к школе

В начале учебного года в школах пишут сочинения «Как я провёл это лето». Мы приглашаем вас поучаствовать и в нашем конкурсе. Автор лучшего сочинения по мнению редакции получит в подарок фирменный рюкзак «Кур'ера».

Условия конкурса

До 23 августа присылайте свои сочинения на почту vika@kurjer.info или на +375 33 318 99 30 (Viber).

В своём сочинении расскажите, как провели это лето, какие впечатления остались от каникул, что успели сделать, а что нет, какое настроение у вас на предстоящий учебный год.

Сопроводите своё письмо летними фотографиями и контактами для обратной связи: имя, фамилия, возраст, номер школы, класса и номер телефона.

На следующей неделе редакция назовёт победителя, который получит к учебному году фирменный рюкзак. Лучшие сочинения будут опубликованы на площадках издания.