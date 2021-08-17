«Надеюсь, что выстоит!» Случчанин покрыл лаком памятник партизанам возле Шантаровщины и восстановил на нём надпись

По следам публикаций «Кур'ера»…

Реклама

Пресловутый памятник отряду имени Дзержинского. Действительно, он разрушается. Весь покрыт микротрещинами. В прошедшие выходные (7−8 августа) попытался его, насколько возможно, привести в лучшее состояние. В том числе после чистки камня покрыл специальным лаком. Думаю, что ещё простоит. При чистке надписи заметил, что ранее она была сделана «золотом». Попытался восстановить старый вариант. Получилось вот так.

Надеюсь, что выстоит!

Но в этом деле надо меньше слов и стенаний, а просто сделать, что можешь.

Эта новость написана для рубрики «Народные новости». Такие материалы от читателей после минимальной модерации публикуются практически без изменений. Или, если того требует ситуация, становятся поводом для разработки редакционного материала. Если вас привлёк какой-то факт или событие, вы тоже можете предложить свою новость для публикации, нажав сюда: «Сообщить новость».