У случчан, которые питаются правильно, появилась возможность научить этому других

«Мой рецепт здоровья» — такой конкурс проходит на Случчине в рамках Дня здорового питания.

Как рассказали «Кур'еру» в Слуцком зональном центре гигиены и эпидемиологии, конкурс продлится с 15 по 22 августа 2021 года. Чтобы принять участие, достаточно быть в соцсети Instagram, а профиль должен быть открыт для просмотра на период проведения конкурса.

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Что нужно сделать участникам

Автор размещает пост на своей странице о том, как поддерживает здоровье, с хэштегом #мой_рецепт_здоровья.

Это может быть фото, видео или текст с кулинарными рецептами или активностью, которые, по мнению автора, помогают сохранить и укрепить здоровье. Пост может быть размещён до 24 часов 22 августа 2021 года.

Организаторы конкурса оставляют за собой право комментировать предложенный рецепт или форму активности и давать им оценку.

Порядок определения победителей

Организаторы конкурса выбирают 10 лучших публикаций, которые выносятся на голосование на странице #ЗОЖрулит в Instagram. Победитель определяется путём набора большего количества голосов. Лучшие работы будут опубликованы в газете «#ЗОЖрулит» в интернете.