Минтранс ищет $ 0,5 млрд на реконструкцию дорог. Работы на участке от Слуцка до Солигорска обещают закончить до конца года

Министерство транспорта и коммуникаций предпринимает попытки заменить кредиты европейских банков на проекты по реконструкции дорог. Как сообщил в эфире «Беларусь 1» министр Алексей Авраменко, нужно найти полмиллиарда долларов. Переговоры идут с ЕАБР и Экспортно-импортным банком Китая.

«Для нас важно дальнейшее движение по крупным инвестиционным проектам. Это автомобильная дорога М3 Минск-Витебск на участке до Плещениц. Автомобильная дорога Р46 от Лепеля до Полоцка со строительством обхода и нового моста. Автомобильная дорога М7 Минск — граница с Литвой. Вот эти основные проекты, по которым у нас были подписаны кредитные соглашения с европейскими банками. Мы сегодня должны найти замену этого финансирования», — сказал Авраменко.

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Министр заверил, что до конца года будет закончена дорога Р53 от Минска до Смолевичей. Также закончатся работы на дороге Р23 на участке от Слуцка до Солигорска.

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