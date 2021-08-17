Грузия — это страна, в которую можно съездить не по туристической путёвке, а самостоятельно. Такой вариант, на мой взгляд, обойдётся в разы дешевле. А главное — так интереснее. Мы провели восемь незабываемых дней на море, в горах и побывали в самобытных городах.

Грузия — это в первую очередь про людей, а уже во вторую — про море и горы. Особенно это понимаешь, когда путешествуешь по стране своим ходом. Тбилиси, Батуми и остальная Грузия — это совершенно разные миры. Побывав только в столице, нельзя ощутить настоящий грузинский колорит и гостеприимство.

Про подготовку к поездке и ПЦР-тест

Изначально мы с женой планировали летний отдых в Албании, туда не нужны были визы, тесты и прививки. Это казалось нам удобным, но с 29 мая туроператоры перестали продавать туры в Албанию. Из доступного выбрали Грузию, потому что давно туда хотели попасть.

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Виза в Грузию не нужна, достаточно заполнить в интернете анкету, о которой, кстати, узнали совершенно случайно. Среди требований — ПЦР-тест за 72 часа до вылета и прививка. Без прививки придётся сдавать повторный тест по прилёте в Грузию в течение трёх дней. Если он окажется положительным, то весь отпуск пройдёт на изоляции. Мы решили не рисковать и сделали бесплатные прививки в Слуцке. За сертификат заплатили 4,8 рубля. В Грузии ПЦР-тест стоит примерно $ 50−60. Уже сэкономили.

О плюсах самостоятельного маршрута



В поисках хорошей путёвки и нехитрых подсчётов оказалось, что если покупать самим билеты на самолёт, страховку, бронировать отель и прочее, то затраты будут намного меньше. Важно и то, что можно найти варианты под разный бюджет.

Если покупать путёвку у туроператора, то он, скорее всего, предложит популярные курорты и вы будете привязаны к одному отелю. А при самостоятельной поездке можно бронировать проживание в разных городах, что намного интереснее.

Грузинское гостеприимство

Сказать, что грузины очень гостеприимны, — ничего не сказать! Удивительно, сколько раз во время путешествия разные люди спрашивали у нас, всё ли нам нравится. Подходили и интересовались, не нужна ли нам помощь, хотя мы никого об этом не просили.

Однажды в Кобулети мы зашли не в тот дом, ошиблись из-за навигации. Так нас там встретили, накрыли стол, напоили вкусным домашним вином, накормили. Мы с удовольствием побеседовали с хозяевами.

Часто спрашивали, откуда мы. Когда узнавали, что из Беларуси, то радовались и говорили, что переживают за нас.

Грузинское вино и еда

За восемь дней в Грузии мы почти каждый день пили домашнее грузинское вино (один день пили чачу). Оно здесь есть в каждом кафе и ресторане. По вкусу отличается от бутылочного вина, не чувствуется спирта и очень вкусное.

Грузины любят поесть, готовят они вкусно. Порции очень большие, достаточно одной на двоих. В среднем на 30 лари (24,33 рубля) можно заказать целый стол еды.

Понравились грузинские блюда, особенно хинкали, хачапури по-аджарски, оджахури, суп харчо, суп чихиртма, чкмерули из курицы, шашлык.

Во многих заведениях в чеке к стоимости заказов добавляют около 10% за обслуживание. Везде объясняют по-разному: сервисный сбор, чаевые и т. д. В одном кафе у моря при расчёте за вино по карточке заплатили на 2 лари больше, чем наличными, из-за комиссии.

Тбилиси, Боржоми, Кобулети и Батуми очень разные

Наш маршрут пролегал по городам Тбилиси, Боржоми, Кобулети, Батуми.

В Тбилиси всё очень компактно. Основные достопримечательности можно посмотреть за два дня. Старый город необычный и красивый. Самое интересное, чего нет в путеводителях, — это дворики прошлого века и подъезды с деревянными лестницами. Мы гуляли по городу, сворачивали в незнакомые места, забредая туда, где нет туристов.

Боржоми славится своей минеральной водой. В городе есть источники, из которых можно набирать воду бесплатно. Минеральная вода хранит в себе полезные свойства только сутки, поэтому набирать много нет смысла.

Отдых в этом городе очень размеренный, неторопливый. Здесь много семей с детьми и пенсионеров, которые приехали на оздоровление.

Одна из главных достопримечательностей Боржоми — серные бассейны, которые находятся в лесу и обладают лечебными свойствами. Людей там много с раннего утра до вечера. Вход стоит 5 лари.

В Кобулети не так много туристов. Здесь спокойно и цены за жильё и в кафе ниже. Красивая набережная и чистый галечный пляж. Климат субтропический, очень комфортный. Основные достопримечательности находятся за городом. Лучше всего заказать экскурсию и за один день посетить несколько мест.

Про Батуми можно сказать, что это «масс-маркет»: очень много туристов, машин и рекламы. Чаще всего туроператоры отправляют туристов сюда. Здесь очень шумно и цены выше, чем в других городах. Старая часть Батуми не производит особого впечатления, нет чего-то такого, что заставило бы вернуться.

Транспорт

Переезжали между городами на маршрутках — это дешевле и быстрее. Хотя машины старые и грязные.

Водители никуда не спешат, часто делают остановки на перекур, когда им захочется. Один водитель курил в салоне. Хорошо, что мы заняли места в конце, так как были к этому готовы — в интернете на эту тему много информации. Здесь вспоминаются маршрутки Слуцк-Минск, и начинаешь осознавать, что у нас ещё очень даже неплохо.

Такси в Грузии часто ловят по старинке «от бордюра». Но мы пользовались сервисами «Яндекс.Такси», Maxim, Bolt. Так получается дешевле, чем просто ловить машину. Например, из аэропорта Тбилиси таксисты предлагают доставить за 50 лари, а на «Яндексе» — 25 лари.

Метро в Тбилиси напоминает минское. Станции оформлены ещё в советские времена и немноголюдно. Есть станции подземные и наземные. Стоимость проезда — 0,50 тетри (0,41 копейки).

Чтобы ездить в метро, автобусах, больших жёлтых маршрутках и на канатных дорогах, нужно сначала купить пластиковую карточку Metromoney card за 2 лари. Каждый раз после оплаты в кассе на эту карту начисляют поездки. В течение 30 дней с даты покупки можно сдать карту обратно в кассу на любой станции. Возвращают залоговую стоимость 2 лари и остаток денег за неиспользованные поездки. Для возврата нужна сама карта, чек и паспорт.

Про масочный режим на грузинский лад



Большинство людей в Грузии ходят в масках, многие даже на улицах. Когда мы забывали их надевать в супермаркетах, нам делали замечания, даже если просто маска была приспущена. Одна женщина сказала, что она даже спит в маске, потому что боится заразиться вирусом.

Когда заселялись в отеле Тбилиси, там сразу спросили ПЦР-тест. Девушка внимательно вчитывалась в медицинские документы. Для нас это было неожиданностью.

Что понравилось

Поражают люди. Они здесь приветливые и доброжелательные, всегда интересуются, всё ли хорошо и нужна ли помощь. Это приятно.

Море — удивительно тёплое и чистое. Пляж галечный. Возможно, кому-то больше нравится песчаный, но у нас была специальная резиновая обувь, в которой по гальке ходить удобно.

Питались мы в кафе и ресторанах, в еде себя не ограничивали. Цены ниже, чем в Беларуси. Приятно, что в некоторых ресторанчиках гостей встречают сами хозяева. Одна из хозяек решила сделать нам комплимент и бесплатно угостила вином и хинкали.

Природа Грузии завораживает: горы, бурные реки, водопады, в которых можно купаться.

Что не понравилось

В Тбилиси очень много попрошаек. Если сначала к ним нормально относишься, то чем дальше, тем больше они начинают раздражать. Если им даёшь мелкую монету, они обижаются, могут не очень приятно высказаться, так как хотят получить 1−2 лари. В остальных городах попрошаек мы не встречали.

В Тбилиси и Батуми навязчиво везде предлагают экскурсии, пристают на каждом шагу. Лучше всего им отвечать, что уже ездили, но даже это не всегда помогает.

Очень много бездомных собак, но все стерилизованные и спокойные. Они не мешают отдыхающим и не такие навязчивые, как попрошайки в Тбилиси.

Во сколько обошлась поездка

Билеты на самолёт из Минска — 1822,3 рубля.

Проживание — 253 рубля.

Страховка — 36,22 рубля.

Другие расходы: $ 370.

Всего примерно вышло $ 1200 на двоих.