На мосту в Слуцке по пути в Новодворцы поставили знаки, что пешеходам запрещён проход. Как человеку перейти на другой берег реки?

Случчанин Руслан Березовский прислал в «Кур'ер» фото моста, который ведёт из Слуцка в Новодворцы по улице Максима Богдановича. На мосту с обеих сторон стоят дорожные знаки «Движение пешеходов запрещено».

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Как теперь попасть на другую сторону моста и по какой причине установили знаки, «Кур'ер» спросил в обслуживающей организации ДРСУ-125. Там «Кур'еру» не смогли оперативно ответить на вопросы по телефону и посоветовали отправить письменный запрос.

Запрос отправлен. А пока вместе с тем остаётся непонятно, как перейти мост, если человек решит соблюсти ПДД. Случчанин Олег по этому поводу иронизирует: «Выходит, нужно словить попутку, сесть в неё, проехать мост, а потом выйти из машины».

По информации «Кур'ера», в Минской области и, в частности, Слуцком районе проверили многие мосты. На некоторых после этого установили различные дорожные знаки. Возможно, проверка была связана с обрушением мостов в Беларуси в последние месяцы.

Добавлено в 10.45. Особенность данного дорожного знака, что он односторонний, то есть действует на ту сторону дороги, где он установлен.

На мосту на М. Богдановича две пешеходные дорожки, знаки установлены на стороне только одной из них (если идти в сторону Новодворцев — справа). Следовательно, перейти мост можно по другой дорожке.