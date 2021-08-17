На участке Слуцк-Солигорск убрали два рейса дизеля, а проезд дорожал

С 16 августа на участке Солигорск — Слуцк сняли несколько поездов региональных линий экономкласса. Такое решение принято из-за снижения пассажиропотока.

По понедельникам, вторникам, средам и четвергам не будет курсировать поезд № 6530 «Солигорск — Слуцк» (отправление из Солигорска в 21.25).

Также с понедельника по четверг снимается из обращения на участке Слуцк — Солигорск — Слуцк поезд № 6529 «Осиповичи — Солигорск» (отправление из Осиповичей в 17.50). На нём можно будет доехать только до Слуцка.

С 13 августа в Беларуси заметно подорожал проезд в поездах

Как сообщили в пресс-службе Белорусской железной дороги, стоимость проезда на поездах межрегиональных, региональных и городских линий в среднем выросла на 5−15% — в зависимости от вида сообщения. В среднем на 5% подорожали билеты на поезда региональных линий бизнес-класса и такого же класса межрегиональных линий.

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А вот поездка на поезде экономкласса из одной области в другую, как и провоз на таких поездах багажа и грузов, обходятся на 15% дороже.

Билеты на поезда региональных линий экономкласса для пассажиров стоят в среднем на 10% дороже.

Что касается тарифов на поезда городских линий, то они устанавливаются «за поездку в пределах одного, двух или более тарифных поясов» и не зависят от расстояния.

По данным БЖД, стоимость проезда в пределах одного тарифного пояса выросла на 14,3%, а в рамках двух — на 24%.