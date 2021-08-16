С 1 сентября изменится плата за техобслуживание лифтов

С 1 сентября в Беларуси плата за техобслуживание лифта будет исчисляться исходя из общей площади квартиры. Об этом сообщают в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства.

Это предусмотрено Указом Президента Республики Беларусь от 24 декабря 2020 г. № 490 «Об установлении тарифов для населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2021 год».

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Планируется, что тариф станет 0,0584 рубля за один квадратный метр. То есть чем больше площадь квартиры, тем больше придётся заплатить за техобслуживание лифта.