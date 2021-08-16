Талибы захватили Афганистан: что там сейчас происходит. Коротко

В воскресенье, 15 августа, «Талибан» объявил, что Афганистан полностью находится под его контролем. Террористическая организация захватила страну в течение считанных недель. Объясняем, что происходит, основываясь на материалы «Медузы» и Википедии.

Что такое «Талибан»

Как сообщает Википедия, исламистское движение «Талибан» зародилось в Афганистане в 1994 году. Оно правило страной с 1996 по 2001 год и регионом Вазиристан на севере Пакистана с 2004 года. В 2003 году «Талибан» признан террористической организацией Советом Безопасности ООН.

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Что происходит на землях, которыми управляет «Талибан»

На подконтрольных территориях «Талибан» вводит нормы шариата.

Под запретом:

телевидение,

музыка и музыкальные инструменты,

изобразительное искусство,

алкоголь,

компьютеры и интернет,

шахматы,

белая обувь (белый — цвет талибского флага),

обсуждение секса в открытой форме и многое другое.

Что произошло в Афганистане за последние пару недель

Мужчинам следует обязательно носить бороду определённой длины. Женщинам не разрешают работать, лечиться у врачей мужского пола, появляться в общественных местах с открытым лицом и без мужа или родственника мужского пола.

Этим летом США вывели из Афганистана свои войска, находившиеся там 20 лет. После чего талибы стали захватывать страну. С начала августа талибы захватили центры нескольких афганских провинций, а также такие крупные города, как Герат, Кандагар, Мазари-Шариф и Джелалалбад.

Что произошло 15 августа

В воскресенье, 15 августа, талибы подошли к Кабулу и вскоре объявили, что установили полный контроль над всей страной.

В Кабуле началась паника. Жители города в течение дня в массовом порядке покидали его. На дорогах образовались пробки. Многие бросали машины и шли к аэропорту пешком. У банков выстроились очереди людей, которые хотели снять со счетов свои сбережения.

Жители города в течение дня в массовом порядке покидали его. На дорогах образовались пробки. Многие бросали машины и шли к аэропорту пешком. У банков выстроились очереди людей, которые хотели снять со счетов свои сбережения. Президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны.

Дипломаты западных стран бежали из своих резиденций в аэропорт Кабула.

Москва заявила, что не видит необходимости в эвакуации своих дипломатов из Кабула.

К вечеру без боя талибы заняли город и вошли в президентский дворец.

Талибы заявили, что скоро объявят о создании Исламского эмирата Афганистан.

Иностранцам, находящимся в Кабуле, предложено либо покинуть город, либо зарегистрировать своё пребывание у представителей «Талибана».

В Кабуле ввели комендантский час. Ограничение на передвижение по городу действует с 21.00 воскресенья.

Более 60 стран мира призвали дать возможность жителям Афганистана и иностранцам безопасно покинуть территорию этой страны.

Что это значит для мира

Андрей Серенко, эксперт российского Центра изучения современного Афганистана, считает, что «ничего хорошего не будет». По его мнению, талибы никогда не порвут связи с « ».

«Происходящее сейчас — это мощная реклама джихадизма по всему миру, — считает эксперт. — \…\ „Талибан“ становится модным джихадистским брендом. Совершенно точно стоит ждать моды на „Талибан“ в России, на Кавказе, в Центральной Азии. Быть талибом станет модно. \…\ Нас ждут тёмные времена. Мы присутствуем при рождении новой джихадистской моды. И никакие афганские границы этих джихадистов не удержат».