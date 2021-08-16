Смотрите подборку фотографий из жизни улиц города в прошедшие выходные.

Как прошли выходные на улицах Слуцка. Фото
Фотографии: Алесь Достанко
Как прошли выходные на улицах Слуцка. Фото

Как прошли выходные на улицах Слуцка. Фото

Как прошли выходные на улицах Слуцка. ФотоКак прошли выходные на улицах Слуцка. Фото

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Как прошли выходные на улицах Слуцка. Фото

Как прошли выходные на улицах Слуцка. Фото

Как прошли выходные на улицах Слуцка. Фото

Как прошли выходные на улицах Слуцка. Фото

Как прошли выходные на улицах Слуцка. Фото