«И не надо было ни сельсовета, ни райисполкома». Случчанин о том, почему раньше в деревне досмотрено было всё

Очень часто в последнее время на страницах «Кур'ера» затрагивается тема соцкультбыта на селе. Как человек, который к этому имел непосредственное отношение, хочу напомнить об очень недалёком прошлом. 30 лет назад об этом никто не говорил. Всё или почти всё было.

Дороги приходят в негодность… А как им не разваливаться, если за ними никто не смотрит? В 1987 году наше хозяйство за свой счёт проложило 22 км асфальта (а очень многие — и на личных подворьях). И что осталось? Когда хозяйства стоят твёрдо, тогда руки до всего доходят.

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Был свой грейдер, три (представляете, три (!)) автобуса. Обслуживали школу, садик, «с работы — на работу», направление Слуцк-Минск и ближнее зарубежье, свадьбы, похороны.

Построили шикарный Дом культуры (с логотипом газеты «Звязда»); врачебную амбулаторию — кстати, за свои деньги. До сих пор музыкальная школа и детский сад размещаются в зданиях, которые построило хозяйство.

И зарплату персоналу мы платили.

Вопроса об уходе за памятниками вообще не стояло. И не надо было ни сельсовета, ни райисполкома. Видим, приходит в негодность памятник погибшим землякам — взяли и покрыли его бронзой. Кто вот сейчас будет это делать? Не знаю.

Водопровод, скважины… Это как само собой разумеющееся.

Жильё строилось и подрядом, и хозспособом. И очень много. За последние 10 лет, кстати, ни одного дома не построили. Ни одного. В современном понятии то, что мы сделали, это агрогородок. Правда, мы этого не знали.

Кто виноват, что всё это ушло? Лично я уверен, что на земле должен быть хозяин. Не в Минске, или Слуцке, или где-то ещё. А именно здесь, в деревне. Но только хозяин в 100%-ном понимании этого слова.

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