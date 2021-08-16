Топ-10 фото в Instagram случчан за прошедшую неделю

Отдел новостей
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Посмотрите, чем занимались жители Слуцка и гости нашего города на прошедшей неделе, с 9 по 15 августа. «Кур'ер» сделал подборку фотографий, которые пользователи сами выложили в Instagram.

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Публикация от Marina Fetisova (@m_fetisova)

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Публикация от Анна Некрашевич (@nekrashevichanna)

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Публикация от Чеботкова Даша (@dashka_cheb)

 

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Публикация от Ирина Азарова Лапец (@ira_azarova_lapez)

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Публикация от @lorka.prikota

 

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Публикация от Юлия Шахнович (@ylkasvetlichnaya)

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Публикация от Анастасия (@krukovo4ka)

 

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Публикация от Александр Карпов (@kapno_w)

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Публикация от Света Сергиевич (@svetka_sergievich)

 

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Публикация от 🇧🇾🕊TATIANA ALEKSANDROVNA🕊🇧🇾 (@tatyana194_)