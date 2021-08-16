Взгляд исподлобья и спотыкание при ходьбе могут говорить о проблемах со зрением

Какие глазные заболевания передаются по наследству? Как понять, что у ребёнка проблемы со зрением? Почему офтальмологи неоднозначно относятся к гаджетам? Какой спорт полезен для зрения? Ответы на эти вопросы, конечно же, знает офтальмолог.

О здоровье детских глаз поговорили с врачом-офтальмоло­гом Бобруйской городской детской поликлиники № 2 Светланой Музыченко. Какие наиболее частые проблемы с глазами сегодня у детей?

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На первом месте — миопия (близорукость), затем гиперметропия (дальнозоркость), астигматизм, косоглазие…

Количество детей с глазной патологией растёт ежегодно, и прирост идёт в основном за счёт миопии и спазма аккомодации. За последние 10−15 лет количество таких больных увеличилось в несколько раз. И самое плохое, что миопия молодеет: если ещё лет

20−25 назад близорукость в дошкольном возрасте встречалась нечасто и была в основном врождённая, то теперь чаще сталкиваемся с приобретённой. Связано это с появлением в жизни детей гаджетов и их нерациональном использовании, с малоподвижным образом жизни и с нерациональным питанием.

Есть ли сегодня дети со стопроцентным зрением?

Если судить по профосмотрам в старших классах, то в гимназиях детей с хорошим зрением около 30−40%, в школах — 50−60%.

В связи с этим хотелось бы обратить внимание родителей будущих выпускников на профессиональную ориентацию: за год-два до поступления стоит обратиться к врачу-офтальмологу за уточнением медицинских противопоказаний к выбранной профессии. Чтобы избежать ситуации, когда ребёнок целенаправленно готовился к поступлению, но из-за проблем со зрением не сможет обучаться и в дальнейшем работать по выбранной специальности.

Как родитель может понять, что у маленького ребёнка проблемы со зрением?

Обратите внимание, как малыш смотрит телевизор или на какие-то предметы. Конечно, если ребёнок во время просмотра подходит близко к телевизору, это ещё не говорит о том, что у него плохое зрение, но на это стоит обратить внимание.

При проблемах со зрением он также может наклонять голову, смотреть исподлобья, спотыкаться при ходьбе. Дети постарше могут близко наклоняться при чтении и письме, щуриться при взгляде вдаль. Если возникают какие-то подозрения, лучше лишний раз ребёнка проверить.

Какие заболевания глаз передаются по наследству?

Многие заболевания являются наследственными, но передаются с различной вероятностью, кроме острой патологии. Например, при аномалиях рефракции (близорукости, дальнозоркости, астигматизме) вероятность того, что ребёнок унаследует эту проблему — до 50%. Это не значит, что ребёнок родится близоруким, проблема может проявиться в течение жизни.

С какого возраста и как долго ребёнок может пользоваться гаджетами?

Ребёнку дошкольного возраста, независимо от того, есть у него патология или нет, любые гаджеты противопоказаны. Детям младшего школьного возраста можно пользоваться компьютером не более 10 минут в день, а мобильным телефоном и планшетом не рекомендуется. Старшеклассникам — до двух часов два-три раза в неделю. Но понятно, что подростки там «сидят» по много часов ежедневно. В этом случае нужно хотя бы минимизировать вред: научить подростка делать перерывы и зарядку для глаз, использовать защитные экраны.

Как правильно читать, чтобы не навредить глазам?

При чтении с бумажных носителей нагрузка на зрение меньше, чем нагрузка при чтении с экранов мониторов. Но и здесь следует соблюдать правила: читать за столом и лучше при дневном свете, а вечером освещение должно быть из двух источников — верхний свет и настольная лампа с непрозрачным абажуром. Свет от неё должен падать на рабочую поверхность. Желательно лампу выбирать с тёплым светом мощностью 60 Вт.

Непрерывное чтение младшего школьника должно занимать не более 30−35 минут, затем нужно сделать перерыв на 10−15 минут, а старшекласснику перерывы нужно делать каждые 40−45 минут.

Не рекомендую читать лёжа, потому что, как правило, не соблюдается необходимое расстояние от глаз до текста. Не стоит читать в транспорте, из-за тряски глаза очень сильно перенапрягаются.

В каких случаях и с какого возраста можно делать лазерную коррекцию, носить линзы?

Контактными линзами можно начинать пользоваться, когда ребёнок сам захотел их носить и может аккуратно ухаживать за ними, соблюдая все правила гигиены. Если же у него нет желания попробовать, заставлять носить линзы не надо. В моей практике самым молодым пациентом, который стал носить линзы, был 7-летний мальчик.

Лазерную коррекцию стоит делать после того, когда глаз перестанет расти, в 23−25 лет. В некоторых случаях возраст может быть и меньше.

Правда ли, что маленьким детям для «тренировки» зрения нужны яркие игрушки?

Яркие цвета стимулируют зрение. Дети лучше всего воспринимают жёлтые и красные цвета, синий и зелёный — меньше. Поэтому, если родители вешают на коляску какие-то гирлянды, то в центре лучше повесить красно-жёлтые игрушки, а по бокам — остальные. Расстояние до гирлянды должно быть не менее 40 см, более близкое может спровоцировать развитие косоглазия у ребёнка.

Карусельки над кроватью надо вешать не над головой ребёнка, а где-то сбоку, чтобы он смотрел вперёд.

Что нужно есть ребёнку, чтобы его глаза всегда были здоровы?

Важно, чтобы питание было полноценным. Что касается витаминов, то я бы особенно выделила витамин А, так как при его недостатке может развиться «куриная слепота». Этот витамин есть в сливочном масле, печени, рыбьем жире, яичном желтке, во всех овощах и фруктах красного и зелёного цветов. Хорошо, когда витамин, А сочетается с витамином Е. Последний содержится в растительных маслах.

Полезна также группа витаминов В — они содержатся в печени, семечках, яйцах, зелёных овощах, яблоках. Недостаток этого витамина влияет на сумеречное зрение, то есть, человек начинает плохо видеть в темноте.

Важен и витамин С, он содержится в смородине, квашеной капусте, шиповнике.

Каким спортом заниматься ребёнку, если у него проблемы со зрением?

Зависит от диагноза. Например, при близорукости и косоглазии исключаются все силовые виды спорта. А вот плавание полезно для зрения. Оно развивает верхний плечевой пояс, улучшается кровообращение — приток крови идёт, в том числе и к сетчатке.

Также рекомендуем настольный теннис.

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