Какие праздники в мире и в Беларуси отмечаются на этой неделе, расскажет календарь дат. Читайте обзор «Кур'ера».

16 августа — День чуда своими руками. Кроме чудес, которые иногда возникают вокруг нас, как естественные явления, есть маленькие чудеса, которые мы можем сделать сами. Речь идёт о различных поделках или о вкусных блюдах, приготовленных собственными руками. Сегодня идеальный день для того, чтобы сотворить пусть небольшое, но чудо, и тем самым порадовать кого-то из близких и дорогих людей.

Реклама

17 августа — День секонд-хенда. После того как западная культура с распадом СССР получила свободный доступ в постсоветские страны, в сфере комиссионных магазинов появилось и новое понятие: «секонд-хенд» (от англ. «вторая рука»). Этим термином начали называть многие комиссионные магазины.

18 августа — День топора. Этот день был создан для возрождения народных промыслов. В этот день своё мастерство показывают профессиональные плотники и столяры, кузнецы, берестянщики. Топор — это древний ударно-режущий инструмент, появившийся ещё восемь тысяч лет назад.

19 августа Православная церковь отмечает Праздник Преображения Господня (народное название Яблочный спас). В народе этот день называют Вторым Спасом. Это традиционный праздник урожая — в церквях освящают плоды земли, то есть яблоки, груши, сливы. Наибольшей популярностью и почётом пользуются яблоки.



20 августа — День рождения Чебурашки. Праздник возник в 2005 году, когда на очередной благотворительной акции для детей-сирот детский писатель-сказочник Эдуард Успенский назвал эту дату днём рождения своего персонажа. Подкидыш в коробке с апельсинами — символ беспризорника, который нашёл товарищей и смог стать «хорошим человеком». Маленький экзотический зверёк с большими ушами — это сказочное отражение мира ребёнка.

21 августа — Всемирный день бездомных животных. Событие было провозглашено в 1992 году. Инициатором установления этой даты является Международное общество прав животных. Зоозащитники стремятся снизить число бездомных животных путём стерилизации. Некоторые ветеринарные клиники присоединяются к акции и проводят в этот день бесплатную стерилизацию бездомных кошек и собак. Также активисты ведут просветительскую работу с владельцами животных, чтобы те подходили к вопросу содержания питомца более ответственно.

22 августа — День дубовой бочки. Среди шедевров бондарного искусства дубовая бочка занимает одно из самых почётных мест. Деревянные бочки и бочонки благодаря своему природному аромату и антисептическим свойствам создают благоприятные условия для создания и хранения коньячных и винных напитков и других продуктов.