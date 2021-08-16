Возле Молодёжного центра в Слуцке строят новый павильон. Фотофакт

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На остановке «Молодёжный центр» в Слуцке начали строить новый павильон.

На Молодёжном центре в Слуцке строят новый павильон. Фотофакт
Фотографии: Олеся Белая
На Молодёжном центре в Слуцке строят новый павильон. Фотофакт