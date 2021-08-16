Минфин выделил 206 млн рублей для повышения зарплат бюджетникам. Куда пойдут эти деньги

Рravo. by опубликовал постановление Совета Министров № 460 от 12 августа. Согласно документу, из резервного фонда президента выделяется 206,5 миллиона рублей. Эти деньги должны пойти на дополнительное повышение зарплат бюджетникам и приравненным к ним, пишет Onliner.by.

187,9 миллиона пойдут в бюджеты областей:

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Гомельская область — 35,7 млн,

Брестская область — 33,5 млн,

Минская область — 32,2 млн,

Витебская область — 32 млн,

Могилёвская область — 29,1 млн,

Гродненская область — 25,4 млн.

Эти деньги должны будут пойти не просто на повышение зарплат бюджетникам, но и на ковидные надбавки для медиков.

Ещё 18,6 миллиона выделены отдельно для госпиталей, медицинских служб, а также для РНПЦ и частично на военные части.

2,5 миллиона — получит Республиканский госпиталь Департамента финансов и тыла МВД.

Постановление вступило в силу с сегодняшнего дня и распространяется на «отношения, возникшие с 4 мая 2021 года».

Вчера стало известно, что базовая ставка, от которой зависит зарплата бюджетников, выросла со 195 до 198 рублей.