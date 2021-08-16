В каких домах Слуцка не будет света с 16 по 20 августа

Отключение электроэнергии — плановое. Оно связано с реконструкцией на воздушной линии электропередачи 0,38кВ, пишет «Слуцкі край».

Где и когда отключат свет

С 16 по 20 августа с 08.00 до 17.00 по адресам:

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ул. Виленская № 30−36 (чётные), 40−46 (чётные), 50−76 (чётные);

ул. Куликова № 1−8;

ул. Ленина № 102−108 (чётные);

ул. Железнодорожная № 1−45;

пер. 1-й Железнодорожный № 1−13 (нечётные);

пер. 2-й Железнодорожный № 1−6;

пер. 3-й Железнодорожный № 1−11, 13, 15;

2-й пер. К. Либкнехта № 4, 6, 12.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 5 22 98, 5 33 80.