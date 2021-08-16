В Беларуси ежегодно растёт число преступлений, связанных с хищением денежных средств организаций, физических лиц с использованием современных информационно-коммуникационных технологий.

Что такое фишинг

Распространённым способом хищения денежных средств с банковских карт является фишинг. Преступник создаёт имитацию сайта Беларусбанка, Белагропромбанка и других сайтов, наделённых полномочиями по оплате различных услуг. Это так называемые интернет-банкинги. Пользователь по запросу в браузере переходит на якобы официальный интернет-банкинг, где вводит свои персональные данные (логин и пароль) от личного кабинета. Тем самым он предоставляет доступ злоумышленнику к карт-счёту, после чего с карт-счётов пользователей похищаются денежные средства.

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У случчанки списались 1500 рублей

Так, 1 августа 2021 года в милицию обратилась жительница Слуцка, которая сообщила, что, зайдя в поисковую систему Google, она ввела запрос «беларусбанк», чтобы войти в интернет-банкинг указанного банка, чтобы оплатить услуги мобильного оператора.

Когда она прошла по первой в списке ссылке, открылся сайт, внешне полностью схожий с официальным сайтом системы «Интернет-банкинг» ОАО «АСБ Беларусбанк». На сайте женщина ввела личные данные. При вводе информации происходил долгий процесс загрузки, после чего случчанке на мобильный телефон пришло уведомление о списании с её карт-счёта более 1500 рублей. Она поняла, что ввела реквизиты не на официальном сайте, а на фишинговом. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как не стать жертвой киберпреступления

Сотрудники группы по противодействию киберпреступлениям Слуцкого РОВД напоминают, что необходимо внимательно проверять, где и какие данные вы как пользователь мобильного или интернет-банкинга вводите. Официальный сайт Беларусбанка — belarusbank.by, а системы «Интернет-банкинг» — ibank.asb.by. Внимательно следите за тем, с кем общаетесь посредством сети Интернет или мобильной связи. Сотрудники банка не звонят в мессенджерах или социальных сетях, а также с номеров, имеющих телефонный код, отличный от кода Республики Беларусь +375. Чтобы не стать жертвой преступника, необходимо соблюдать правила кибербезопасности.

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