В детском оздоровительном центре «Лесная поляна» подтвердился индийский штамм COVID-19

В детском оздоровительном центре «Лесная поляна» под Сморгонью у четверых детей обнаружен индийский штамм коронавируса. Об этом сообщил Александр Тарасенко, замминистра здравоохранения, главный государственный санврач, в эфире СТВ, пишет Sputnik.by.

На прошлой неделе стало известно о вспышке коронавирусной инфекции в детском оздоровительном центре под Сморгонью. Инфекцию завезли прибывшие на отдых дети.

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По словам главного государственного врача, ситуация в центре стабильная. На месте дежурят медики из центральной районной больницы Сморгони, а также санитарно-эпидемиологическая служба.

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения, рассказал, что ситуация в оздоровительном центре «Лесная поляна» взята под личный контроль Александр Лукашенко.

Как рассказал министр, «сейчас все детки разбиты на две группы. Первая группа — дети, которые имеют минимальные симптомы заболевания — они размещены в Островецкой ЦРБ. Вторая группа — детки с подтверждённым коронавирусом, но без симптомов. Они находятся в центре под меднаблюдением отдельно от других».

Остальная группа детей (контакты первого уровня) также находится под пристальным наблюдением медицинских работников.