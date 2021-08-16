В новом микрорайоне Чехова в Слуцке будет два магазина. Один из них уже достраивается

В новой части микрорайона «Чехова» планируют выставить на аукцион участок под ещё один магазин, пишет «Слуцкі край».

Сейчас на пересечении улиц Борисовца и Магистральной уже достраивается магазин «Соседи». Так же в микрорайоне планируется открыть ещё одну торговую точку. Готовят документы, чтобы под неё выделить участок. Потом его выставят на аукцион для аренды.

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Ранее.