В новом микрорайоне Чехова в Слуцке будет два магазина. Один из них уже достраивается

В новой части микрорайона «Чехова» планируют выставить на аукцион участок под ещё один магазин, пишет «Слуцкі край».
Сейчас на пересечении улиц Борисовца и Магистральной уже достраивается магазин «Соседи». Так же в микрорайоне планируется открыть ещё одну торговую точку. Готовят документы, чтобы под неё выделить участок. Потом его выставят на аукцион для аренды.
Ранее.
- Как застраивается микрорайон «Чехова» в Слуцке. Рассказываем про каждый дом и невиданный для города квартал
- Магазин рядом с новыми домами на «Чехова» в Слуцке планируют достроить в сентябре. Это будут «Соседи»