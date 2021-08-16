На старом кладбище в Слуцке пасутся коровы. Фотофакт

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Фотофакт: коровы пасутся на старом кладбище в Слуцке
Скриншоты видео, присланного читателем

Читатели сообщили в «Кур'ер», что заметили двух коров, которые в эти дни паслись прямо на территории старого Слуцкого кладбища на улице 14-ти Партизан.

Фотофакт: коровы пасутся на старом кладбище в Слуцке

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Фотофакт: коровы пасутся на старом кладбище в Слуцке