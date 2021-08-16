Проверьте, живёте ли вы на самой дорогой земле Слуцка. Карты

«Кур'ер» изучил государственный регистр стоимости земель и земельных участков, в котором Слуцк разделён на оценочные зоны. Мы взяли жилую многоквартирную и жилую усадебную.

На 12 августа самая дорогая земля в Слуцке оказалась в двух зонах с многоквартирными домами. Стоимость 1 м2 составляла $ 28,31. В первую зону попали «Лабиринты», район стоматологии, район магазина «Санта», ТП «Панорама» и Серпуховская. Во вторую — район в начале улицы Максима Богдановича, большая часть «Строителей», на «Евреях», частный сектор в районе налоговой, «Слуцкгаза». В самую дорогую зону Слуцка с частными домами попал большой район частного сектора за Молодёжным центром вдоль улицы Социалистической. Он ограничен улицами Ленина, Козберга и рекой Случь. Западная граница проходит по началу улицы Красноармейской. На 12 августа стоимость 1 м2 земли составляла $ 5,45.

Справка

Кадастровая стоимость — это ключевой показатель, который используется при определении размера налогового сбора за владение недвижимым имуществом для физических и юридических лиц.

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Кадастровая стоимость земельных участков определяется государством, основываясь на индивидуальных характеристиках каждого земельного участка. К ним относятся территориальное размещение, площадь земельного участка, категория земельного участка, особенность разрешённого использования участка и прочее.

В тему

Предлагаем вашему вниманию карту неофициальных названий районов и мест Слуцка. Кликая в карте на тот или иной отмеченный район или иную метку, вы можете увидеть их описание.