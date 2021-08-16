На востоке Франции в горном массиве Вогезы за незаконный сбор черники задержали троих человек. Подозреваемые за ночь насобирали 96 килограммов дикорастущих ягод, а по закону один человек может вынести из леса не больше пяти килограммов. Нарушителям может грозить до трёх лет тюрьмы и 45 тысяч евро штрафа, пишут Fishki.net.

Задержания прошли в рамках спецоперации жандармерии. Всю конфискованную чернику отдали в дома престарелых на северо-востоке страны.

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Людей, которые собрали 96 килограммов черники, могут обвинить в краже — формально ягоды принадлежат государству. Наказание за это может достичь трёх лет тюрьмы и 45 тысяч евро штрафа. За сбор от пяти до десяти литров (или до трёх литров — в заповедных зонах) грозит административная ответственность и штраф в размере 135 евро.

Как сообщают французские СМИ, в этом году сборщики черники должны следовать особо строгим правилам. Им запрещено сходить с тропы и собирать ягоды ночью, а полиция и жандармерия проводит частые проверки. Собирать ягоды при помощи специальных устройств — небольших ковшиков с гребнями — нельзя в части регионов.

Меры, к которым ежегодно прибегают местные власти, направлены на борьбу с «чёрным рынком» черники. Ягоды можно купить у нелегальных продавцов по пять евро за килограмм. По мнению законодателей, сбор черники в лесу в промышленных масштабах угрожает окружающей среде и приводит к недостатку пищи для животных.